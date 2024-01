Partidos aliados em briga de ‘peixe grande’ por vice do PT em Fortaleza

Foto: Fco Fontenele/O POVO; Aurélio Alves/O POVO; Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados; Pedro França/Agência Senado Domingos Filho (PSD), Eudoro Santana (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos), presidentes dos principais partidos da base de Elmano

Ainda sem definição do nome que representará o PT na eleição municipal de Fortaleza, partidos aliados já dão indícios de interesse pela vaga de vice da chapa. Entre nomes no páreo estão o MDB, PSB, PSD e Republicanos, siglas de peso que integram a base do governador Elmano de Freitas (PT).

Embora o partido do governador ainda esteja longe de confirmar quem será o seu pré-candidato, já existe hoje no bloco governista um consenso de que o próprio PT deverá ter a cabeça da chapa na disputa. No meio do impasse, posto de vice deve ter briga de “peixes grandes” entre lideranças políticas do Ceará.

O MDB, que apoiou Elmano em 2022 e tem Jade Romero como vice-governadora, é uma das siglas que não esconde interesse pela vaga. Líder maior do partido no Estado, o deputado federal Eunício Oliveira disse que conversas sobre o tema ainda não foram abertas, mas que o partido quer estar na composição da chapa.

A própria “adesão precoce” do MDB ao bloco de Elmano é destacada pelo líder do MDB como um bônus do partido na busca pelo espaço. “É natural que o partido aliado de primeira hora e parceiro de todos os momentos queira estar participando da chapa majoritária. Nós temos quadros para isso, mas é uma conversa que ainda não foi aberta”, ressaltou Eunício.

Na mesma linha segue o presidente do PSB, Eudoro Santana, que aproximou a sigla do governo Elmano e vive a expectativa da filiação ao partido de Cid Gomes (PDT) e do grupo de prefeitos e vereadores aliados do senador.

“O PSB tem interesse em tudo. Mas ainda não estamos discutindo essa questão, estamos concentrados nas filiações”, diz Eudoro, que também é pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Outro partido que não esteve com o grupo governista em 2022 mas que aparece no páreo é o PSD. O presidente estadual do partido, ex-deputado Domingos Filho, formou chapa com Roberto Cláudio (PDT) na última disputa pelo governo do Estado, mas aderiu ao governismo ainda no ano passado.

“Estamos esperando a definição do PT, mas quando for colocada a discussão é razoável que nos apresentemos. Nossos três deputados federais foram bem votados em Fortaleza, Célio (Studart) ficou atrás apenas da Luizianne. Da mesma forma os estaduais, Fernando Hugo teve mais da metade dos votos em Fortaleza”

O partido entregou os cargos que tinha na prefeitura de Fortaleza e se afastou da gestão do prefeito José Sarto em agosto de 2023. A alegação foi de insatisfação com o espaço ocupado e o tratamento recebido de Sarto.

No Republicanos, o interesse em fazer parte da chapa majoritária também existe, Próximo do grupo governista, o ex-senador Chiquinho Feitosa é o atual presidente do partido e articulou aproximação da sigla com o governo Elmano. Em 2022, a legenda apoiou Capitão Wagner para o Governo do Estado.

Chiquinho Feitosa dá sinais de buscar uma aliança para ter espaço em uma possível composição de chapa em 2026, com seu nome sendo lançado para o Senado Federal com apoio de Elmano de Freitas e Camilo Santana.

PT e a definição em março

Já existe consenso em torno da indicação do PT para a cabeça da chapa, mas o nome ainda está indefinido. O partido tem hoje cinco pré-candidatos: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins. A definição do pré-candidato do partido deve acontecer em março.

Reservadamente, um importante interlocutor político, que compõe a cúpula do PT no Estado, defendeu que a vice fique “com outro partido aliado, com o PSB, com o Cid”. O desejo é que o senador Cid Gomes participe ativamente da escolha do nome que irá compor a chapa.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO