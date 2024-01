Elmano abre ano com pauta da segurança

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) irá enviar à Assembleia Legislativa do Ceará nova mensagem com objetivo de melhorar a estruturação do setor de inteligência da segurança pública em todo o Ceará. Projeto deve ser enviado logo nos primeiros dias de fevereiro, quando deputados irão retornar do recesso de fim de ano. A ideia é criar uma série de núcleos de inteligência em diversas regiões do Estado, para possibilitar um cruzamento maior de informações para a atuação das forças de segurança. "Enviarei para a Assembleia Legislativa, no início de fevereiro, assim que os trabalhos forem retomados na Casa, mensagem para estruturar o setor de inteligência em todo o Ceará. A medida vai garantir uma atuação integrada e mais eficiente das forças de segurança no processo investigativo", afirma o governador.

Promoções

Ainda no tema da segurança, Elmano comandou ontem cerimônia que oficializou a promoção de 1.426 praças e oficiais da Polícia Militar e outros 109 do Corpo de Bombeiros Militar, em investimento de R$ 15 milhões.

Violência

O "reforço" na pauta da segurança acontece em meio a índices preocupantes da área no Estado. Na última quinta-feira, reportagem do O POVO mostrou que Ceará abriu 2024 com média de nove assassinatos por dia.

Paralisação

O Sindiute, que representa servidores da Educação em Fortaleza, convocou para hoje uma paralisação de atividades em todas as escolas da Capital. Categoria cobra pagamento integral do piso do magistério, em R$ 4,5 mil.

Acordo

Tomou posse ontem na Câmara Municipal de Fortaleza o suplente Diógenes Madeira (PRD). Ele ficou em 7º suplente pelo Cidadania em 2020 e assume após acordo com o presidente do PRD-CE, vereador Michel Lins.

Anistia...

Antigo vice de Jair Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão apresentou projeto com anistia para acusados e condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Matéria tem recebido apoio do clã Bolsonaro e aliados.

...e anistiados

Um arguto e experiente observador do Direito no Ceará, no entanto, pondera: "Só existe anistia para quem praticou crimes". Ao usar o termo "anistia", portanto, Mourão estaria reconhecendo que aliados cometeram crimes.

Foto: Ivan Erick/Divulgação Ivete Sangalo no Carnaval de Aracati

Aracati: Carnaval sem prejuízo

Prefeitura de Aracati frisa que cachês de Ivete Sangalo (foto) e Gusttavo Lima, confirmados para o Carnaval, serão custeados pela iniciativa privada. Destaca que município tem hoje o maior carnaval do Estado, que gera renda para milhares de pessoas.

Qualificação

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) assinaram termo de cooperação de olho em ampliar políticas de formação profissional para trabalhadores do setor supermercadista.

Saúde mental

A Clínica Escola do Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Via Corpvs, está com vagas abertas para atendimento psicológico gratuito para crianças, jovens e adultos. Inscrições em https://forms.office.com/r/g40StRXyKQ.

Horizontais

Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara, músicos cearenses, se reúnem neste sábado 18h30 no Cantinho do Frango, para o show "Pra se Misturar - Outros Nordestes Musicais". Em tempos em que há quem tente impedir artistas cearenses de cantarem músicas autorais em eventos, o trio mostra canções belíssimas e premiadas.