Exoneração no IJF surpreende Câmara

Foto: Samuel Setubal Médico Daniel Holanda

O prefeito José Sarto (PDT) exonerou ontem o médico Daniel de Holanda do cargo de superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF). Bem avaliado pela própria gestão e por vereadores de base e de oposição, Holanda estava no cargo há um ano e foi exonerado em ato que causou surpresa entre membros da Câmara Municipal de Fortaleza. "Já havia um tempo que ele estava esperando isso. Mas é claro que surpreendeu a todos nós", diz o vereador Raimundo Filho (PDT). Aliado de Sarto e próximo de Holanda, o parlamentar destaca que a saída foi comunicada ao médico com justificativa de "acomodação política" durante reunião com o secretário Renato Lima (Governo). "Não foi em qualquer demérito à atuação dele. Muito pelo contrário, todos os vereadores o aprovavam muito", continua Raimundo Filho.

Mudança

Raimundo, no entanto, destaca que o substituto de Holanda, o cirurgião dentista José Maria Sampaio Menezes Júnior, também é "um quadro técnico". "Trocou um técnico pelo outro. Não dá para avaliar ainda, precisamos ver".

No páreo?

Do presidente do PSB, Eudoro Santana, sobre possível candidatura da ex-governadora Izolda Cela em Fortaleza ou Sobral em 2024: "Se está no partido, tem a possibilidade". Izolda se filia ao PSB no próximo domingo.

Pecém

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) vai realizar, a partir de 5 de fevereiro, dez encontros temáticos para o planejamento estratégico da entidade. Quase 90 empresas participam.

Onélia e Lêda

Além da jornalista do O POVO Lêda Maria, a ex-primeira-dama e secretária Onélia Santana (Proteção Social) também será homenageada com o prêmio RioMar Mulher, concedido no próximo dia 13 de maio no teatro do shopping.

Idace 45

O Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) comemora hoje seus 45 anos de fundação, com direito a evento com homenagens a servidores, ex-superintendentes e trabalhadores do campo, entre outros.

Medalha

Celebração ocorre na sede do Idace, na Bezerra de Menezes, às 15h. Na ocasião, o superintendente João Alfredo apresentará a Elmano a minuta para a criação da Medalha Dom Fragoso, em homenagem à cidadania agrária.

Foto: Divulgação Tasso Jereissati

Camilo, Tasso e uma poupança

Observadores da política local apontam "semelhança" entre o Pé-de-Meia, programa anunciado há duas semanas pelo MEC, e projeto apresentado em 2020 pelo então senador Tasso Jereissati (PSDB) prevendo uma poupança estudantil.

Depoimento

Deputado André Fernandes (PL) foi intimado pela Polícia Federal em inquérito que apura mudança de "raça" do deputado entre eleições de 2018 e 2022. Deputado se declarou "pardo" e depois "branco" à Justiça Eleitoral.

Outro lado

Com depoimento marcado, Fernandes diz ter "plena certeza" de que não cometeu irregularidade. "Em um país miscigenado como o nosso, essa autodeclaração não configura crime. Sigo tranquilo", afirma o deputado.

Horizontais

Governo do Estado promoverá debate em 19 de fevereiro sobre avanço do mar no município de Aracati, no Litoral Leste. /// Há alguns meses, avanço do mar sobre comunidades tem sido registrado em quase todo o litoral leste, de Icapuí até próximo da Região Metropolitana de Fortaleza.