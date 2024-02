Augusta Brito diz que mudará domicílio eleitoral para Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Com a presença do governador Elmano de Freitas e a Senadora Augusta Brito, os 635 professores do cadastro de reserva da Secretaria da Educação tomam posse de seus cargos como Professores da Rede Pública Estadual, no Theatro José de Alencar. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A senadora Augusta Brito (PT) disse nesta sexta-feira, 2, que vai mudar o domicílio eleitoral para Fortaleza nos próximos meses. A declaração foi dada com exclusividade ao O POVO na manhã desta sexta-feira, 2, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2024.

“Eu ainda não transferi por questão de tempo, mas vou transferir sim meu título para cá (Fortaleza). Para que a gente possa estar mais perto, eu estou morando aqui, então futuramente eu vou transferir”, afirmou Augusta Brito

Atualmente, o domicílio eleitoral da senadora é em Graça, cidade onde Augusta foi prefeita por dois mandatos, entre 2005 e 2013.

Em conversa com a coluna, Augusta ainda exaltou os pré-candidatos do PT em Fortaleza e defendeu que a discussão seja feita internamente no partido. Ressaltou que apoiará e estará na campanha “com toda força e toda garra” de qualquer um dos pré-candidatos lançados, já que todos “estão em pé de igualdade”.

O Partido dos Trabalhadores tem cinco pré-candidatos: o assessor especial do Governo, Artur Bruno, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, os deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e a ex-prefeita Luizianne Lins.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO