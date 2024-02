Izolda nega conversa por candidatura

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

Apesar de recém-filiada ao PSB, a ex-governadora Izolda Cela disse ontem que não existe hoje "nenhuma conversa" com relação a uma possível candidatura sua na eleição deste ano. Na manhã de ontem, Izolda participou de ato em Fortaleza com Cid Gomes (PSB) e 40 prefeitos que, assim como ela, assinaram ficha de filiação ao partido. "Não, não tem nenhuma conversa com relação a candidatura, nenhuma. O convite foi para filiação", disse a ex-governadora à repórter do O POVO Ludmyla Barros. Izolda também "desconversa" com relação a elogios que uma possível candidatura sua em Caucaia recebeu do prefeito do município, o agora correligionário Vitor Valim (PSB). "É gentileza dele, com certeza". Atualmente, a ex-governadora atua como secretária-executiva do Ministério da Educação ao lado de Camilo Santana (PT).

Sai pra lá

No último sábado, tese semelhante já tinha sido revelada à coluna pelo marido de Izolda, o ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT). Segundo ele, Izolda não será candidata "a nenhum cargo em nenhuma cidade" em 2024.

MEC

Veveu justifica: "Ela está muito motivada e entusiasmada no serviço no MEC ao lado do ministro Camilo, sob a liderança do presidente Lula, a quem ela muito admira e respeita, servindo ao Brasil, numa área tão estratégica".

Azedou

Liderança forte do PSB de Pernambuco, o deputado federal Pedro Campos afirma que a volta de Cid ao partido ocorre a partir de uma priorização do cenário "nacional" diante de questões locais pontuais nos estados.

Causas...

Até ontem, o PDT vinha condicionando um apoio do partido à reeleição do prefeito de Recife, João Campos (PSB), a uma reciprocidade do PSB em Fortaleza, com a sigla apoiando reeleição de José Sarto (PDT).

...consequência

Na prática, no entanto, a volta de Cid ao PSB acaba "inviabilizando" esse cenário. "Essa questão nacional de fortalecer esse campo de centro-esquerda, foi o que preponderou dentro desse movimento", diz Pedro Campos.

Futuro

Apesar disso, Campos diz que ainda acredita em uma futura federação entre PSB e PDT em eleições futuras. "Acredito que isso vai ser retomado, essa discussão, possivelmente quando se aproximar a eleição nacional, em 2026".

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29.12.2023: Custódio de Almeida, reitor da UFC. Governo do Ceará, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) assinam protocolos de intenções para destinação da estrutura do Acquario às futuras instalações do Campus. Crédito: FÁBIO LIMA

Vitória dupla para a UFC

O reitor Custódio Almeida, da UFC, obteve "sinal verde" para licitações da nova sede do Hospital Universitário Walter Cantídio e das obras do Campus Iracema – previsto para o entorno do antigo Acquario Ceará.

De terreno...

No sábado, a UFC também assinou protocolo de intenção com os Correios para a transferência do terreno da estatal onde será instalado o Campus Iracema. Nova área receberá diversos cursos da instituição.

...para campus

O campus receberá os cursos de Oceanografia e Ciências Ambientais – que hoje estão no Labomar – e os novos cursos de Turismo Ecológico e Meteorologia. Espaço também terá museus e laboratórios de pesquisa.

Horizontais_

Quem perdeu a chance de obter ingressos para os shows gratuitos do Festival Jazz & Blues de Guaramiranga não precisa se desesperar. /// Apesar de o 1º lote de ingressos disponibilizado no Sympla já ter esgotado, novos ingressos grátis serão liberados na plataforma a partir das 8h do dia de cada show.