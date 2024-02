"PSB decidiu virar um puxadinho do PT", diz pedetista Flávio Torres

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 15-01-2024: Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O presidente da Comissão Provisória do PDT do Ceará, Flávio Torres comentou nesta segunda-feira, 5, sobre a possibilidade de federação partidária do seu partido com o PSB em 2024. Segundo ele, a aliança ficou inviável após a filiação de Cid Gomes, que saiu do PDT após racha interno que se arrastava desde 2022.

“Não vai ter (federação com o PSB), o PDT precisaria de muita vergonha na cara para levar adiante essa ideia. O PSB decidiu virar puxadinho do PT”, pontuou Flávio.

O PSB chegou a aprovar no início do ano uma resolução para fazer a federação acontecer, mas questões regionais atrapalharam, como o impasse em Fortaleza e Recife. Na Capital pernambucana, o PDT negociava apoio à reeleição do prefeito João Campos (PSB), mas cobrava reciprocidade para a reeleição de José Sarto (PDT) em Fortaleza.

Em passagem por Fortaleza para a filiação do senador Cid, da ex-governadora Izolda e de mais 40 prefeitos, o deputado federal Pedro Campos (PSB), disse acreditar que a discussão sobre a federação deve ser retomada em 2026, pois os partidos “têm muita semelhança programática”.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO