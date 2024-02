Julinho: "Dividir a oposição em Maracanaú é favorecer Roberto Pessoa"

Foto: Paulo Rocha- Alece Júlio César Filho- presidente da CCJ

O deputado Júlio César Filho (PT) disse nesta quinta-feira, 8, ainda acreditar na possibilidade de uma união entre opositores do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), na eleição deste ano no município. Atualmente, estão com pré-candidaturas os opositores Júnior Mano (PL) e Lucinildo Frota (PDT), além do próprio Julinho.

Neste sentido, o petista destaca que seria “muito pouco inteligente” da oposição se dividir em diversas candidaturas, uma vez que a disputa em Maracanaú possui apenas um turno. “Quem pensa em dividir a oposição, fragmentando essas candidaturas, está trabalhando favoravelmente para a candidatura da gestão Roberto Pessoa”, afirma.

“Há várias candidaturas de oposição, do PL, agora do PDT, e a nossa pelo PT. Estamos dialogando, nós temos tempo para isso. Campanha é só no 2º semestre, então os pré-candidatos estão correndo, estão na rua, conversando com a população, e há sim essa possibilidade (de união)”, continua o parlamentar.

De fato, a tese de união entre opositores a Pessoa possui adesão entre todos os três pré-candidatos. O problema, no entanto, é que nenhum deles quer abrir mão da própria candidatura em benefício dos outros. No início desta semana, o deputado Lucinildo Frota chegou inclusive a deixar a base do governo Elmano de Freitas (PT), se filiando ao PDT, de olho em manter sua pré-candidatura no município.

“Eu nunca escondi de ninguém que sou pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú. Acho que a oposição ao Roberto Pessoa (atual prefeito, do União Brasil) precisa ter candidato, e o Julinho já tentou duas vezes e perdeu”, diz Lucinildo, que não vinha encontrando espaço para disputar entre siglas da base.



com informações do repórter Yuri Gomes - Especial para O POVO