Após reunião com Evandro, grupo de Guimarães receberá Luizianne na próxima semana

Após se reunir com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 15, o grupo político do deputado José Guimarães (PT) receberá a também companheira de partido, Luizianne Lins, na próxima semana. A ideia da ala liderada por Guimarães é ouvir todos os cinco pré-candidatos do partido à Prefeitura de Fortaleza.

“Iniciamos o debate sobre a escolha do nosso candidato a prefeito de Fortaleza. Nosso campo político irá conversar com todos os pré-candidatos. E até março faremos nossa escolha”, diz a nota publicada por Guimarães.

Evandro Leitão já havia se reunido no mesmo dia com o grupo do deputado federal José Airton, que fechou apoio ao presidente da Alece como pré-candidato petista ao Paço Municipal.

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem cinco pré-candidaturas postas. Além de Evandro e Luizianne, estão no páreo os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio e o assessor especial de Assuntos Municipais, Artur Bruno, colocaram o nome à disposição.

A expectativa do PT é escolher seu pré-candidato em março, para apresentá-lo ao arco de alianças que sustenta o Governo Elmano. E então escolher o nome e partido que terá o posto de candidato a vice-prefeito na corrida eleitoral.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO