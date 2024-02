Túnel do Aracapé alaga novamente horas após ser liberado pelo Metrofor

Foto: Leitor/Via Aplicativo de Mensagens Túnel enfrenta problemas com alagamentos desde o início do mês

O túnel que liga os bairros Aracapé e Parque Presidente Vargas voltou a alagar após as chuvas da madrugada desta segunda-feira, 19. Um escoamento já havia sido realizado no último sábado, 17, por parte do Metrofor, mas o problema voltou a aparecer. Moradores reclamam da situação e dizem que a água do túnel está “transbordando” para a rua.

A Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger), informou que “O serviço de esgotamento dessa água nesse local não é de competência da Prefeitura. A resolução desse problema compete ao Metrofor”. A pasta afirma, no entanto, que tem auxiliado e acompanhado a situação e que uma equipe da Secretaria foi ao local nesta manhã, junto a uma equipe do Metrofor, para avaliar a situação.

Já o Metrofor informou que uma nova sucção de água está sendo feita na manhã desta segunda-feira, na passagem inferior sob a Linha Sul do Metrofor, com objetivo de eliminar o alagamento no local. Ressalta ainda que técnicos e gestores do Metrofor e da Secretaria Executiva Regional 10 foram ao local. Após eliminação da água no local, serão abertas as galerias por onde a água da chuva deveria escorrer.

O Metrofor pontua ainda que o alagamento foi causado pelo acúmulo de lixo e areia nas galerias, e que a manutenção e limpeza das estruturas é de responsabilidade da Prefeitura. O POVO procurou a Seger para esclarecer sobre este ponto, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO