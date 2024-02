Ceará terá monitor de violência LGBTfóbica

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Da esquerda para a direita, Keila Simpeson, ministra Igualdade Racial, Anielle Franco, ministro dos Direitos Humano, Silvio Luiz de Almeida, secretária Nacional de Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, e a secreetária da Associação de Travestis eTransexuais, Bruna Benevides.

A titular da Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTQIA+, Symmy Larrat, estará amanhã em Fortaleza para o lançamento do Painel Dinâmico de Monitoramento da Violência LGBTfóbica do Ceará". O evento ocorre às 15h30min da quinta-feira, no Palácio da Abolição, e contará com participação da vice-governadora Jade Romero (MDB) e da secretária Mitchelle Meira (Diversidade). "Trata-se de um painel com dados da Secretaria de Segurança Pública para o acompanhamento das violações contra a população LGBT", explica a secretária. Ela destaca que, com a iniciativa, a pasta poderá acompanhar os casos, apurando se houve abertura de diligências, conclusão de investigações e até o tempo médio para a conclusão de denúncias. Pasta de Symmy Larrat é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos.

Segurança

Participam também do evento de amanhã o secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, e o Superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, Nabupolasar Alves, que integram o projeto.

Visitas

Agenda da secretária inclui visita ao Centro Estadual de Referência LGBT+, assim como a Delegacia de Crimes por Discriminação Repressão aos Crimes Por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual (Decrin).

Veredito

O Sindifort, que representa servidores municipais, se reúne hoje às 8h30min para avaliar proposta de reajuste, em 4,62%, apresentada ontem pelo prefeito José Sarto (PDT). Reação nos bastidores não foi das melhores.

Doações

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) encerrou oficialmente ontem a edição de 2023 da campanha Natal Sem Fome. Ao todo, cerca de 26 mil famílias do Nordeste foram beneficiadas, com quase 260 toneladas de alimentos.

Pós-confusão

Câmara Municipal vai começar a analisar ação no Conselho de Ética contra Enfermeira Ana Paula (PDT). Turma do "deixa disso", no entanto, continua com maioria na Casa, com muita gente preferindo "virar a página" no caso.

Consórcio

Em alta na relação com Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Podemos), foi empossado ontem como novo presidente do Consórcio Público de Saúde responsável pela região do Maciço do Baturité.

Foto: MAURI MELO Guilherme Sampaio

Guilherme continua na Alece

A deputada Jô Farias (PT) pediu 120 dias de licença do mandato na Assembleia Legislativa. Com isso, o suplente Guilherme Sampaio (PT) continuará na Casa até junho. Esta é a 4ª licença do "rodízio" de petistas para manter Sampaio no Legislativo.

Gospel

A Prefeitura de Maracanaú anunciou atrações da edição deste ano do Alegria & Louvor, evento com shows gospel do Município. Entre atrações estão Davi Sacer (9 de março) e Padre Fábio de Melo (16 de março).

Circo

O Projeto "Comicidade em Foco" faz uma série de apresentações circenses neste sábado, 2, na Universidade das Artes (rua João Cordeiro, 3226). Programação inclui show de palhaços, é gratuita e começa às 18h30min.

Trainees



O Instituto do Câncer do Ceará recebe até 15 de março inscrições para o seu novo Programa de Trainees, com quatro vagas. Podem participar profissionais que estejam nos dois últimos anos de qualquer curso de graduação, ou que estejam formados há até um ano. Mais informações no site https://icc.org.br/.