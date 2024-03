Camilo no Ceará em "dia D" para petistas

Foto: AURÉLIO ALVES Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estará hoje no Ceará, onde participa de uma série de reuniões partidárias. A chegada do ministro foi confirmada pela assessoria de imprensa do MEC, embora ainda não haja horário definido para a viagem. Segundo deputados, a expectativa é que o petista "bata o martelo" sobre diversas articulações do PT para as eleições deste ano. A "visita" ocorre em momento decisivo para a sigla em diversos municípios, incluindo definição de prazos para a escolha do candidato em Fortaleza e até articulações sobre a eleição em Caucaia, onde a legenda estuda lançar o secretário Waldemir Catanho (Articulação Política) para a sucessão de Vitor Valim (PSB). Por fim, Camilo deve discutir até o cenário de Iguatu, onde o PT estuda filiação do engenheiro Ilo Aguiar, filho do deputado Agenor Neto (MDB).

Oposição

A vereadora Professora Adriana Almeida (PT) assumiu ontem como líder da oposição a José Sarto (PDT) na Câmara Municipal. Esta será a primeira vez que o PT comandará o bloco oposicionista no Legislativo.

Simbólico

"Assumir essa posição como uma mulher negra, sobretudo neste mês de março - mês de luta das mulheres, é muito significativo para o fortalecimento de mais mulheres e negras nos cargos de poder e decisão", diz Adriana.

Olha o golpe

Órgãos de regularização fundiária como o Idace, o Incra e a SPU divulgaram ontem nota conjunta alertando a população contra ocupações irregulares e possíveis grilagens de terrenos públicos no litoral cearense.

Irregulares

Os órgãos recomendam consultas à regularidade fundiária de imóveis e terrenos antes de qualquer compra. Recentemente, o Idace fez ação removendo placas que "vendiam" terrenos na praia de Tatajuba, em Camocim.

Prerrogativa

O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, entregou ao presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, ofício cobrando atuação do órgão para garantir que somente a Ordem possa discutir honorários advocatícios.

Imbróglio

Mobilização ocorre após a 3ª Turma do STJ entender que o Ministério Público pode propor Ação Civil Pública para averiguar possíveis cobranças "abusivas" de honorários em ações contra pessoas sem condições financeiras.

Naumi Amorim é ex-prefeito de Caucaia

Naumi assumirá vaga na Câmara

O ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), já está preparando o terno para a posse na Câmara Federal. Pré-candidato para voltar à gestão, ele assumirá vaga com a volta de Célio Studart para a Proteção Animal, prevista para 12 de março.

Caucaia

Naumi garante, no entanto, que a posse não tem qualquer relação com a disputa em Caucaia, onde ele segue pré-candidato. A preço de hoje, bloco "elmanista" se articula para lançar Waldemir Catanho (PT) na disputa.

Candidato?

Ao colega João Paulo Biage, Célio Studart se colocou como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Presidente do PSD na Capital, Luiz Gastão diz que sigla "ouvirá" o deputado, mas que tendência é de apoio ao bloco do PT.

Carolina Maria de Jesus

A Exposição Carolinas, que presta homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, fez tanto sucesso em Fortaleza que ganhará em março uma edição também em Salvador. No Ceará, a mostra segue ocorrendo até 10 de março na Caixa Cultural aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h.