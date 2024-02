Gastão diz que PSD ouvirá Célio, mas que tendência é apoiar base de Elmano

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-12-2022: Luiz Gastão Bittencourt no lançamento do Projeto Praia do Futuro Turismo de Excelência (PRAFTEX) e assinatura do convênio entre Fecomércio e Sebrae. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo)

Presidente do PSD em Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão comentou sobre a possibilidade de seu colega de bancada, Célio Studart (PSD), ser candidato à Prefeitura de Fortaleza. Célio externou sua vontade de ser candidato em entrevista ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

“Conversei com o Célio ontem e conversarei hoje, mas ele não expressou diretamente a mim esse interesse (de ser candidato à Prefeitura de Fortaleza). Mas o Célio é um grande quadro, foi muito bem votado na cidade e com certeza será ouvido no processo de decisão”, ressaltou Luiz Gastão.

Apesar de não descartar a candidatura própria, Gastão afirma que a prioridade para a eleição municipal de 2024 é montar uma boa chapa de vereadores. O PSD conta hoje com dois vereadores, o recém-filiado Ronivaldo Maia e PP Cell, que não deve permanecer no partido caso a legenda não apoie a reeleição do prefeito José Sarto (PDT).

Mesmo sem excluir a possibilidade de lançar um candidato ao executivo da Capital, Gastão afirma que a tendência é caminhar junto ao Governo do Estado, o partido é base da gestão Elmano e conta com uma secretaria, a da Proteção Animal. A pasta foi criada com Célio Studart no comando, mas ele se licenciou para voltar ao cargo de deputado federal, a volta à Secretaria está prevista para o meio de março.

O apoio ao candidato do Governo do Estado, de acordo com Gastão, vai depender de quem será o candidato e de como ele irá tratar o PSD nesse processo. O deputado federal salienta que mais importante que o candidato, é preciso haver um projeto que seja bom para a população de Fortaleza.

Luiz Gastão pontuou não ter preferência por nenhum dos pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores (Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins) e que prefere não interferir no processo de escolha de outro partido.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO