PDT quer "mega-chapa" com até 15 vereadores

Foto: Érika Fonseca/ Divulgação Antônio Henrique, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O PDT pretende montar uma "mega-chapa" de vereadores para a eleição de 2024 em Fortaleza, com até 15 vereadores com mandato. Quem afirma é o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ex-presidente da Câmara Municipal e aliado de primeira hora do prefeito José Sarto (PDT) e do presidente municipal do partido, ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). "Eu tenho participado de algumas reuniões juntamente com o presidente da Câmara, Gardel (Rolim) e outras pessoas mais ligadas ao PDT e acredito que o partido vai fazer uma boa chapa. Se tudo der certo como estamos pensando, vamos chegar em torno de 13 a 15 vereadores de mandato pelo PDT", disse o deputado ao repórter Yuri Gomes. A chapa estaria sendo articulada inclusive com participação do próprio Roberto Cláudio, que tem realizado reuniões diárias com aliados.

Estratégia

No "cálculo" da gestão, a ideia é que vereadores de grande votação, acima dos 7 mil votos, fiquem todos concentrados no PDT. Outra construção é para que vereadores "medianos", entre 5 mil e 7 mil votos, vão para o PSDB.

Acordos

A possível migração para o PSDB, que ainda depende de articulações entre a base, segue pedido do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) ao prefeito José Sarto (PDT). Construção deve durar até o final de março;

CPI dos Apps

O vereador Márcio Martins (SD) protocolou ontem requerimento para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atividade de aplicativos de entregas e de transporte em Fortaleza.

Denúncias

Grupo quer apurar denúncias de irregularidades envolvendo aplicativos como Uber, iFood, 99 e Zé Delivery na Capital. Com isso, o Legislativo voltará a ter uma CPI após 13 anos sem instalação de uma comissão do tipo.

Imersão

Com mais de 800 associados, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) promoveu dois dias de imersão estratégica com o especialista em gestão Jonny Oliveira. Hora de avaliar 2023 e pensar 2024.

Elas por elas

O PT realiza hoje, na sede do partido na Avenida da Universidade, o festival "Elas por Elas", que busca estimular a equidade de gênero e a participação feminina na política. Evento é aberto e começa partir das 16h.

Foto: Divulgação Capitão Wagner

Wagner focado em Fortaleza

Capitão Wagner (União) deixou ontem o comando da Secretaria da Saúde de Maracanaú. Recentemente incluído no Diretório Nacional do União Brasil, o ex-deputado irá agora se dedicar à pré-candidatura a prefeito de Fortaleza.

Oncologia

O diretor do Instituto do Câncer do Ceará, Alberto Fiúza, participou nesta semana da reunião de abertura do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Câncer (Consinca), órgão de oncologia ligado ao Ministério da Saúde.

Referência

Entre as 10 instituições de referência no tratamento do câncer no Brasil convidadas pelo órgão, o ICC é a única da saúde do Ceará a integrar o Conselho. Reunião ocorre na sede da OMS no Brasil, em Brasília.

Dança e férias



O Instituto Katiana Pena, que oferece aulas gratuitas de dança e esportes para jovens do Grande Bom Jardim, comemora alta de 20% em seus atendimentos nos primeiros meses de 2024. /// O titular desta coluna inicia hoje um período de férias. Estaremos de volta em abril, renovados e prontos para o rojão do período eleitoral.