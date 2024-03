Luizianne descarta concorrer em Caucaia

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) descartou concorrer à Prefeitura de Caucaia em 2024. À coluna, a ex-prefeita afirmou que não considera esse cenário. "Sou pré-candidata na disputa interna do PT para ser candidata à Prefeitura de Fortaleza. Assim como temos o Lula 3, estamos lutando pelo Luizianne 3", respondeu a petista, afastando qualquer hipótese de entrar na corrida pelo Executivo do município vizinho. Ainda segundo ela, a intenção é "reconstruir todas as políticas que criamos e que foram desconstruídas pelos governos que nos sucederam" na capital cearense - leia-se, gestões de Roberto Cláudio e de José Sarto, ambos do PDT.

E o Catanho?

Outro personagem importante nas costuras para definição do nome governista que vai disputar a Prefeitura de Caucaia, o secretário Waldemir Catanho (PT) negou que seja carta fora do baralho no xadrez político.

No aguardo...

"Meu nome está à disposição, como outros, inclusive locais. Mas a definição se dará a partir das conversas entre o prefeito Vitor Valim, o governador Elmano e o senador Camilo Santana", declarou o petista à coluna.

Enquanto isso...

Um petista graduado segredou: "O Catanho só vai ser o candidato lá se a Luizianne retirar em Fortaleza". Como nem LL parece disposta a ceder nem Catanho a desistir, eleva-se mais a temperatura.

Operação Salmito

Nesse impasse, ganha mais volume a candidatura de Salmito Filho (PDT), secretário estadual, ex-vereador e deputado licenciado. Trata-se de nome com trânsito fácil entre o cidismo e o camilismo.

Evandro avança

O grupo liderado pelo deputado federal José Guimarães (PT) deve anunciar apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) já na próxima quinta-feira, 7, em plenária da corrente política petista.

Apoios na conta

Antes desse movimento, a ala do também deputado federal José Airton já havia se alinhado ao presidente da Assembleia Legislativa como representante do partido na corrida eleitoral da Capital.

Governador Elmano de Freitas está em São Paulo para check up Crédito: AURÉLIO ALVES

Elmano de volta

O governador Elmano de Freitas (PT) deve retornar ao Ceará até amanhã, 5, exatamente uma semana depois de ter se deslocado para São Paulo a fim de realizar "check up", segundo ele mesmo informou pelas redes sociais.

A saúde do governador

Nesse período, o chefe do Executivo cearense teria estado internado no hospital Sírio-Libanês, conforme relatou uma fonte à coluna. Procurada, a assessoria do Abolição não confirmou a informação.

Orientação médica

A previsão de retorno nesta terça, contudo, pode não se confirmar, já que depende da "orientação médica". Elmano vem tratando de uma pneumonia desde fins do ano passado e início de 2024.

Horizontais_

Presidente da Câmara de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim (PDT) assegurou à coluna: "Vamos instalar a CPI (dos aplicativos de corrida), conforme o regimento". O pedido de abertura da comissão foi protocolado por Márcio Martins na semana passada, subscrito por 15 parlamentares, o mínimo exigido.