Elmano e Sarto têm nova queda de braço

Foto: Google Street View /Reprodução Praça Almirante Saldanha, no Centro Dragão do Mar, é novo pivô de disputa entre Prefeitura e Governo do Ceará

As gestões do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito José Sarto (PDT) entraram novamente em rota de colisão em Fortaleza. Agora, o pivô da disputa é a Praça Almirante Saldanha, localizada em frente ao Dragão do Mar e cuja estrutura está totalmente deteriorada. A coluna apurou que a concessão do equipamento para o Governo do Estado está em fase final, restando apenas que o termo que oficializa a tratativa seja assinado pelo chefe do Abolição e a titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), Luísa Cela. Feito isso, o documento deve ser remetido de volta ao Paço a fim de que seja chancelado por Sarto e publicado no Diário Oficial do Município.

Impasse

A Secult informou à coluna que, após negociações levadas adiante com a Prefeitura, o termo de cessão "encontra-se em análise da pasta e da Procuradoria Geral do Estado" e que, tão logo essa etapa se cumpra, será devolvido.

Gargalo

A transmissão da praça, contudo, não encerra o problema, explica a Secult, já que a liberação para a reforma do logradouro, que é o que interessa de fato, dependeria de autorização de Sarto, mesmo que o Estado detenha a posse.

Estaca zero

Ainda conforme a Secult, esse processo de liberação para o início das obras está "parado na Secretaria de Infraestrutura do Município desde outubro de 2023", sem que, de lá até agora, tenha sido emitida a autorização.

Custo da obra

De autoria do arquiteto e compositor Fausto Nilo, o projeto de reforma da Praça do Dragão do Mar já está licitado, com custo total previsto de R$ 4.165.486,64, de acordo com informações repassadas pelo Governo do Estado.

Matemática

Aliados de Evandro Leitão (PT) já estão às voltas com operações numéricas, somando e subtraindo na tentativa de calcular os apoios de delegados que o pré-candidato eventualmente teria num encontro municipal do partido.

Maioria?

Segundo essa ala "evandrista", caso o método de escolha seja o da preferência do governador Elmano de Freitas, ou seja, o encontro, o presidente da Assembleia contabilizaria uma maioria hoje, ainda que bastante apertada.

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner

A blitz de Capitão Wagner

Desde que deixou a Secretaria da Saúde de Maracanaú após um ano em seu comando, o pré-candidato Capitão Wagner (União) tem se dedicado a estabelecer mais contato com grupos fora da órbita do governismo estadual e da influência de Camilo Santana.

Base de Sarto

Um dos alvos prioritários de Wagner é a base do prefeito José Sarto, com a qual mantém boa interlocução. Nesta semana, o ex-deputado visitou o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), e esteve também na Assembleia.

2º turno

À coluna, o postulante ao Paço Municipal admitiu que o que "existe é um ambiente de tranquilidade e harmonia que pode, sim, gerar uma aliança no segundo turno (na Capital), não só com a base de apoio do Sarto, mas do PL e do Novo".

Crise no PDT



À frente do diretório do PDT em Aracati, o deputado estadual Guilherme Bismarck confirmou ter recebido três notificações da cúpula do partido no Ceará. Para o dirigente, "estão querendo possível intervenção estadual", o que configura "mais um ato de perseguição" a seu grupo dentro da legenda trabalhista.

>>O jornalista Henrique Araújo escreve a coluna durante as férias do titular Carlos Mazza