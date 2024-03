Bismarck classifica de 'perseguição' tentativa de tirá-lo do comando do PDT em Aracati

Foto: Reprodução: Instagram Guilherme Bismarck classifica como "perseguição" tentativa de tirá-lo do comando do PDT em Aracati

O deputado estadual Guilherme Bismarck disse que a tentativa de tirá-lo do comando do diretório municipal do PDT em Aracati “caracteriza mais um ato de perseguição” a ele.

Bismarck faz parte do grupo de deputados dissidentes do PDT, que pedem na Justiça a desfiliação do partido sem prejuízo ao mandato. Questão segue sem definição e tensão entre Comissão Provisória e os parlamentares ligados a Cid Gomes (PSB) aumenta.

“Lá (em Aracati) é um diretório, não é comissão provisória, então existem filiados, pessoas na executiva que devem ser consultados sobre uma possível nova presidência caso eu saia. O PDT de Aracati tem uma história, já existem há um longo tempo e isso precisa ser respeitado, a municipalidade do partido. Não pode só haver intervenção em cima de intervenção, isso caracteriza mais um ato de perseguição”, ressaltou o parlamentar.

O deputado estadual afirma que, ao conversar com outros parlamentares, percebeu que era o único que estava recebendo cobranças por parte da executiva estadual do partido. Foram três notificações indagando o deputado sobre o que ele tem feito à frente do diretório. “Você sente, no termo jurídico, que tem vias de fato de estarem querendo uma possível intervenção estadual”, pontuou,

Apesar das cobranças, que segundo o deputado já foram feitas até de maneira verbal com o pedido de que ele revisasse sua presidência no diretório de Aracati, Bismarck garante que tem interesse de manter o controle do PDT no município.

“Falei que tinha interesse no partido e mantenho isso dentro do município de Aracati. Assim como estão tratando a questão estadual diferente da federal, acho que tem que ver cada questão municipal diferente da estadual”, encerrou Guilherme Bismarck.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO