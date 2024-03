"Cid foi a Iguatu e declarou que estará comigo", diz Sobreira sobre candidatura

Foto: Reprodução: Instagram Deputado estadual Marcos Sobreira e senador Cid Gomes

Um dos cotados à Prefeitura de Iguatu, maior município do Centro-Sul cearense, o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) afirmou ao O POVO que o senador Cid Gomes (PSB) confirmou apoio a ele.

De acordo com Sobreira, a declaração de Cid foi dada em passagem que o senador fez por Iguatu há cerca de 15 dias. O parlamentar, que faz parte da base de apoio do Governo Elmano, disse esperar contar com a recíproca do Executivo estadual em uma eventual candidatura.

“Eu sou aliado da base do Governo, política é recíproca, se eu for candidato espero contar sim (com o Governo do Estado). Já tenho o apoio declarado do senador Cid Gomes, que também está junto nesse projeto e foi a Iguatu há 15 dias e declarou que estará comigo em qualquer que seja o projeto”, afirmou Sobreira

O parlamentar iguatuense foi o segundo deputado estadual mais votado na sua cidade natal em 2022, com 13.699 votos, ficando atrás de Agenor Neto (MDB), de quem é adversário político. Apesar do desejo da candidatura, Sobreira afirma estar conversando com partidos e outros nomes para a composição que seja alternativa tanto ao prefeito Ednaldo Lavor (PSD), como ao grupo ligado a Agenor Neto, que pretende lançar seu filho Ilo Neto (PSB), como candidato.

“A gente está tentando fazer uma composição com PDT, PSB, Podemos, alguns partidos tentando se unir. Tivemos recentemente uma reunião com outros pré-candidatos e a nossa postura é que o melhor nome possa ser candidato, independente de partido. Estamos tentando juntar as forças para oportunizar o povo de Iguatu, que nem retroaja a um passado que não foi bom e nem permaneça como está, com desmando e desregramento”, ressaltou Marcos Sobreira.

Sobreira descartou qualquer possibilidade de aliança com Ilo Neto, filho de Agenor, que tem a preferência do governador Elmano (PT) e do ministro Camilo Santana (Educação). “Nada pessoal contra ele, mas por não concordar como o pai (Agenor Neto) administrou Iguatu, foram anos de truculência, prepotência e arrogância e a gente nunca concordou. Iguatu merece uma terceira oportunidade”, destacou.

Iguatu vive um imbróglio envolvendo o PT, o diretório do partido na cidade lançou Sá Vilarouca como pré-candidato, mas Ilo Neto tenta se filiar ao partido para concorrer na cidade. Sobreira elogiou Sá Vilarouca, “é um bom nome, talentoso, um empresário bem sucedido, que já contribuiu muito com a vida público-privada e agora quer contribuir com a vida pública”

“É uma das pessoas que converso diariamente (Sá Vilarouca), com um arco de alianças, com o presidente da Câmara (Municipal de Iguatu) Ronald Bezerra, com seis vereadores que compõem uma nova estrutura no município de Iguatu e espero que desses nomes a gente possa escolher o melhor para disputar a prefeitura”, completou.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO