Cid articula nome do PSB em Fortaleza

Foto: Aurélio Alves Cid Gomes

O senador Cid Gomes, que capitaneia uma nova rodada de filiações ao PSB neste sábado (9), tem elevado a temperatura na base do governador Elmano de Freitas (PT) ao acenar para a possibilidade de candidatura da legenda socialista à Prefeitura de Fortaleza. Segundo aliados ouvidos pela coluna, o ex-chefe do Abolição, recém-chegado ao partido, "tenta construir" uma alternativa ao nome de Evandro Leitão, na hipótese de o petista se confirmar como representante da sigla na disputa. Embora o próprio Cid tenha sido lembrado como potencial concorrente, o quadro com mais chances de entrar na corrida, a preço de hoje, seria Izolda Cela (PSB), secretária-executiva do Ministério da Educação.

Sem romper

A estratégia de Cid, continua essa fonte, é pavimentar o caminho de um (a) pessebista sem, contudo, romper com Elmano ou Camilo Santana, a quem lançou como candidato ao Governo do Estado ainda na corrida eleitoral de 2014.

Solução

A saída para esse arranjo, de acordo com um deputado, é submeter à base governista outra postulação com mais condições de produzir consenso entre forças "camilistas" do que Evandro ou Luizianne Lins, ambos do PT.

Izolda

A dificuldade do plano esbarraria em dois pontos: a posição confortável de Izolda hoje, após oito anos como vice e depois titular do Estado. Para "cidistas", se alguém tivesse que ser vice, seria Evandro de Izolda, e não o contrário.

Decisão

O segundo embaraço adiante é a disposição interna do PT em apresentar nome próprio para a sucessão do prefeito José Sarto (PDT). Nesse caso, demover lideranças cearenses constituiria tarefa difícil a esta altura do campeonato.

MDB

Dirigente estadual do MDB, o deputado federal e ex-senador Eunício Oliveira antecipou à coluna: a legenda vai filiar quatro prefeitos cearenses na semana que vem (das cidades de Granjeiro, Araripe, Porteiras e General Sampaio).

União

À frente do União Brasil, o pré-candidato à Prefeitura Capitão Wagner avaliou que o empresário Luís André Bastos, recém-filiado, deve "ajudar com o plano de governo" ou "ser opção de possível candidatura a vereador".

Foto: Divulgação e Evaristo Sá / AFP Tasso e Ciro.jpg

Tasso e Ciro costuram adesões

O ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) mantiveram agenda nessa sexta-feira, 8. Na mesa, o mapa desenhado das prefeituras do Ceará. A dupla pretende filiar gestores nas próximas semanas.

Xadrez

Ciro e Tasso vêm fazendo articulações conjuntamente desde o racha entre PT e PDT, ainda em julho de 2022, em meio ao processo de escolha do ex-prefeito Roberto Cláudio como postulante ao Governo do Estado naquele ano.

Geografia

A poucos meses das eleições, o tucanato e o trabalhismo locais tentam avançar em alguns municípios onde as tensões entre atores políticos da base do governador Elmano de Freitas têm causado conflitos e até dissidências.

Elmano e a candidatura do PT



Um dia após a manifestação de apoio da cúpula do PT no Ceará à candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza, o governador Elmano evitou se posicionar sobre o assunto. Depois de evento ontem no Abolição, do qual participou o próprio Evandro, o chefe do Executivo driblou os jornalistas que estavam presentes.