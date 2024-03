Dança das cadeiras na gestão de José Sarto

Foto: Samuel Setubal PREFEITO José Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) começou a mover suas peças de olho na disputa pela reeleição em 2024, abrindo espaços e deslocando nomes a fim de acomodar forças partidárias em seu arco de alianças. Até o final de março, por exemplo, devem deixar a gestão do pedetista ao menos dois secretários de pastas (Ozires Pontes, de Esportes e Lazer, e Elpídio Nogueira, da Cultura) e oito titulares de Regionais de um total de 12. Irmão do chefe do Executivo, Elpídio (PDT) se desincompatibiliza para concorrer a novo mandato de vereador. Já Ozires (PSDB), filho de Luiz Pontes, é pré-candidato à Prefeitura de Massapê, onde enfrenta o grupo político do deputado e secretário estadual Zezinho Albuquerque.

Reforma I

A chacoalhada de Sarto na reta final da janela deve se estender a outras posições, seja para aprimorar desempenho em áreas específicas a poucos meses do pleito, seja para contemplar legendas cuja estrutura vem se ampliando.

Reforma II

Uma dessas máquinas que têm ganhado tração é o Avante, sob comando do secretário Rodrigo Nogueira, do Desenvolvimento Econômico (SDE), um dos auxiliares de Sarto que continua no posto mesmo depois da janela partidária.

Bancada

"Não serei candidato, ficarei na pasta seguindo o trabalho com a gestão até o final", disse à coluna o chefe da SDE. De acordo com ele, o Avante na capital cearense espera "filiar quatro vereadores e alguns suplentes" nos próximos dias.

Migração

A coluna apurou que um dos parlamentares esperados por Nogueira é Pedro Matos, hoje no PL, mas de saída do partido para procurar abrigo numa legenda mais próxima do Paço, já que a agremiação de Jair Bolsonaro terá candidato em Fortaleza.

Alô, Caucaia

As conversas sobre eleições em Caucaia estão a mil. Nos bastidores, o nome de Waldemir Catanho (PT) teria recebido aval de figuras importantes do PT no projeto de candidatura no segundo maior colégio eleitoral do estado.

Indecisão

As tratativas passam por muitas mãos: pelas do governador Elmano de Freitas, do prefeito Vitor Valim, do ministro Camilo Santana e da deputada federal Luizianne Lins, que mantém disposição para postular terceiro mandato na Capital.

Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo Érika Amorim (PSD)

Erika nega ser candidata

A ex-deputada estadual Erika Amorim (PSD) negou à coluna que seja cotada para concorrer à Prefeitura de Caucaia como vice numa chapa encabeçada por Catanho. Segundo ela, Naumi Amorim, com quem é casada, ainda está no páreo.

Naumi I

A propósito, o ex-prefeito da cidade da Região Metropolitana assumiu nesta semana vaga de deputado federal na Câmara dos Deputados, numa costura política que tem o DNA expresso do Palácio da Abolição - leia-se, de Elmano.

Naumi II

A intenção é dissuadir Naumi de entrar na corrida em Caucaia, atraindo o PSD de Domingos Filho para uma composição com PT e PSB, ocupando a vice ou mesmo indicando um quadro para eventualmente pleitear a cabeça de chapa.

Obscurantismo



Está fazendo falta uma manifestação pública do ministro Camilo Santana (Educação) condenando e tomando providências sobre a mais recente onda de obscurantismo e perseguição a autores e livros no Brasil, tais como "O avesso da pele", do escritor Jeferson Tenório, alvo de ataques de bolsonaristas.