Descartadas as prévias no PT em Fortaleza como mecanismo para escolha de nome à Prefeitura, a tendência no partido agora é de que o processo se afunile, chegando à data do encontro, em 21 de abril, com três ou quatro pré-candidatos dos cinco que hoje estão na mesa. Até lá, é quase certo que o ex-deputado e assessor do Governo Artur Bruno se retire da corrida interna para apoiar Evandro Leitão. Deputada estadual, Larissa Gaspar, mesmo em desvantagem, deve manter disposição para seguir à etapa final, ainda que o modelo escolhido por consenso no PT não favoreça a parlamentar, que não teria uma base orgânica de militantes para ser mobilizada na capital cearense.

Xadrez I

Entre as correntes petistas, as tratativas com os pré-candidatos já estão em andamento no esforço de fortalecimento dos postulantes. Nesse jogo, Evandro tenta avançar sobretudo em relação a Artur Bruno e Larissa, potenciais aliados.

Xadrez II

Presidente municipal do PT e deputado estadual em exercício, Guilherme Sampaio entraria no encontro como fiel da balança, capaz de decidir o resultado da eleição que vai indicar o representante da legenda para o pleito.

Paço

O rearranjo de cadeiras na Prefeitura continua. Além de Elpídio Nogueira (Cultura) e Ozires Pontes (Esportes), que devem se desincompatibilizar de suas funções até o final de março, outros nomes podem deixar a gestão de Sarto.

Áreas

Embora os titulares das secretarias de Educação, Saúde e Juventude se mantenham em seus postos, é possível que quadros dessas pastas (adjuntos ou executivos) sejam destacados para concorrerem a uma vaga na Câmara.

Em campo

A novidade nos corredores é a menção mais frequente ao nome do secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, como um dos cotados para pleitearem mandato de vereador na Capital nas eleições de 2024.

Câmara

De perfil mais técnico, Dias já compôs o grupo de pré-candidatos do PDT à Prefeitura. No Executivo, sempre foi considerado como um sucessor natural do então prefeito Roberto Cláudio, mas acabou cedendo espaço.

Elmano, Camilo, Cid e Izolda

Juntos para o lançamento do programa "Pé-de-Meia", do Ministério da Educação (MEC), Elmano de Freitas, Camilo Santana, Izolda Cela e Cid Gomes evitaram publicamente um assunto que vem consumindo bastante tempo do quarteto: política.

Dificuldades

Há dois impasses: candidaturas em Caucaia e Fortaleza, que permanecem sendo discutidas conjuntamente, de modo a alinhavar interesses imediatos (de 2024) e antecipar possíveis cenários pós-eleições (de 2026).

Remédio

No entorno do grupo, existe já uma preocupação com eventuais fraturas que a dinâmica de definição de representantes do bloco aliado possa causar. A articulação atual leva em conta soluções a fim de reduzir danos.

Horizontais_

Com duas vagas em disputa para o Senado Federal em 2026, os movimentos de agora no Ceará já estão se explicitando. Na cerimônia capitaneada por Camilo e Elmano no Centro de Eventos ontem, havia pelo menos três interessados nessas cadeiras: Cid Gomes (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT).