Um dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão já contabiliza apoio de ao menos três chapas no processo interno de definição de representante da legenda para a disputa. Com inscrições previstas até semana que vem (27/3), a dinâmica pode variar entre quatro e sete chapas - há quem crave apenas quatro composições, das quais duas já estavam previamente alinhadas com a postulação de Evandro. Nesta terça-feira, 19, os grupos de Acrísio Sena, José Airton Cirilo e Professor Pinheiro se reúnem para discutir a possibilidade de formação de uma chapa única. Dos três, Zé Airton, que é deputado federal, já antecipou adesão ao presidente da Assembleia.

Negociação I

Ex-deputado e pretendente a vereador, Acrísio esteve ontem com Evandro Leitão em agenda pela manhã. Segundo ele, a discussão com o neopetista foi promissora. "Acho que tem boas perspectivas de avançar com Evandro", disse.

Negociação II

Mesmo que admita provável endosso ao deputado, Acrísio pondera que a sua ala "ainda não bateu o martelo" sobre o Paço, restando tratativas com outros interessados no processo, entre os quais a deputada federal Luizianne Lins.

Embaralhou

O clima em Iguatu está se tornando pesado. Lá, o MDB tenta reverter movimento esboçado pelo PT de filiar Ilo Neto, hoje no PSB. Pré-candidato ao Executivo municipal, Ilo é filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB).

Briga

O ingresso de Ilo no PT enfrenta resistências tanto de petistas na cidade, que lhe fazem oposição, quanto do MDB, que prefere vê-lo entre seus quadros no pleito a ter de cedê-lo ao partido de Elmano de Freitas e Camilo Santana.

Tá tranquilo?

À coluna, o deputado estadual Júlio Cesar Filho desfez rumores sobre desistência em Maracanaú. De acordo com ele, está mantida a disposição para medir forças contra o prefeito Roberto Pessoa (União), que tenta reeleição.

Nem tanto

O maior obstáculo diante de César Filho é convencer a própria legenda a ter candidatura no município da Região Metropolitana, já que membros da agremiação integram o governo de Pessoa, bem relacionado com Elmano.

Capitão Wagner à mesa

A Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza abre com Capitão Wagner (União Brasil) a sua rodada de almoços com pré-candidatos à Prefeitura da capital cearense. O encontro está agendado para amanhã, 20, a partir das 14 horas, no Ideal Clube.

Fisioterapia

A Clínica de Saúde da Estácio Ceará abriu inscrições gratuitas para serviços de fisioterapia na Unidade Via Corpvs. Entre as especialidades, estão a neurológica, pediátrica e respiratória. Inscrições pelo WhatsApp: (85) 3270-6778.

No palco

Entre os dias 28 e 31/3, a Caixa Cultural de Fortaleza traz ao palco o espetáculo "Estrelário", da Edisca. Apresentações de quinta a sexta, às 20 horas, e de sábado a domingo, às 17h e às 19h. Ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Horizontais_

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) oferta 125 vagas para novas turmas do seu cursinho preparatório para o Enem, o Prosseguir. A iniciativa é voltada para jovens de escolas públicas e moradores de áreas vulneráveis em Fortaleza e outros municípios. A abertura de inscrições para o curso está prevista para até o fim desta semana.