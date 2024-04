UFC tem marca inédita em índice do MEC

Foto: Evilázio Bezerra/O POVO) Reitoria da UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) conquistou nesta semana, pela 1ª vez, a nota 5 no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC, e confirma a instituição cearense entre a "elite" do ensino superior brasileiro na avaliação. Das 1.998 instituições do País analisadas, entre públicas e privadas, apenas 54 – 2,7% do total – atingiram a nota 5, resultado máximo no quesito. O cálculo leva em consideração o desempenho de cada curso de graduação da instituição, assim como os conceitos dos programas de pós-graduação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O resultado tem como base o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2022.

"Var" do ICMS

Cumprindo "promessa" que vinha fazendo desde o início do ano, o PDT Nacional entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que quer anular lei do Ceará que aumentou, ainda em 2023, alíquotas do ICMS no Estado.

Tributo

Chama a atenção o fato de que a peça, já distribuída para o ministro Cristiano Zanin, não é assinada por advogados da sigla, mas sim por Hugo de Brito Machado Segundo e Schubert Machado, nomes de peso no Direito Tributário.

Em curto

Está difícil encontrar algum fortalezense que não tenha tido prejuízos recentes por conta de oscilações de energia elétrica. Fruto das fortes chuvas, ou da precariedade da manutenção da rede elétrica da cidade? Fica a dúvida.

Memória

A Paróquia da Paz recebe amanhã, às 18h, Missa de Celebração de um ano do falecimento do jornalista e professor da UFC Souto Paulino, um dos fundadores da Agência da Boa Notícia e marido da colega de O POVO Lêda Maria.

Família...

O Auditório da OAB-CE recebe, entre hoje e amanhã, o Congresso Cearense de Direito de Família e Sucessões. Evento terá paineis com diversos especialistas de peso no tema, incluindo conselheiros federais da Ordem.

...e sucessões

Com foco na reforma do Código Civil atualmente em discussão no Senado, o evento começa nesta quinta-feira entre 13h30min e 19h30min. A entrada é gratuita, mediante apenas a doação de 1kg de alimento.

Clássico-Rei contra LGBTfobia

As Secretarias da Diversidade (Sediv) e do Esporte (Sesporte) do Ceará realizam hoje, às 15h, uma visita técnica à Arena Castelão, onde deverão ser atualizadas uma série de ações de combate à LGBTfobia no âmbito do futebol.

Respeito

Segundo a Sediv, a visita marca a entrega de placas de combate à LGBTfobia no Castelão. Desde o início de 2023, a pasta também estuda ações educativas contra a prática de cânticos homofóbicos por torcidas no estádio.

Final

O ato ainda vem em hora importante para o futebol cearense, ocorrendo poucos dias antes da final do Campeonato Cearense de Futebol, marcada para este sábado, 6 de abril.

Prêmio Condomínios 2024

A Associação das Administradoras e Condomínios do Estado do Ceará (Adconce) fechou para 25 de abril, às 19h, no Coco Bambu Iguatemi nova edição do prêmio Condomínios 2024, que reconhece os melhores do setor no Estado, com destaque para o troféu Personalidade no Ano. Resultados saem até 15 de abril.