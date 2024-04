Fim da janela mostra um PSD ambicioso

Foto: GUSTAVO SIMÃO - 30/7/2018 Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza

Apesar de permeado por reviravoltas, período de "vai-vem" da janela partidária acabou sem grandes mudanças no desenho da Câmara de Fortaleza. Pressionado após o rompimento com a base de Elmano de Freitas (PT), o prefeito José Sarto (PDT) conseguiu evitar uma "sangria" em sua base aliada, embora o número de vereadores que apoiam o governo tenha caído de 27 para 25. Bloco ligado ao Abolição, por sua vez, saiu fortalecido e passou a 13 parlamentares, como detalha reportagem do colega Guilherme Gonsalves no O POVO de hoje. O ponto mais surpreendente e curioso, no entanto, foi o desempenho do PSD, que passou de apenas dois vereadores para sete, se tornando a segunda maior bancada da Casa. Com a mudança, o partido do deputado Luiz Gastão e do ex-deputado Domingos Filho se torna a 2ª maior bancada da Câmara.

Sobe...

Agora, a única bancada maior que a do PSD em Fortaleza é a do PDT, que soma agora 12 vereadores. Até a noite de ontem, havia ainda a possibilidade até de mais uma filiação à sigla, que mantinha diálogo com Júlio Brizzi (PDT).

...e desce

Na prática, o "inchaço" do PSD em Fortaleza acaba sendo má notícia especialmente para o PSB de Cid Gomes (PSB), que já vinha brigando por maior protagonismo na formação da chapa do bloco governista na Capital.

Vem aí

Com a expressiva bancada, o PSD chega forte inclusive para pleitear a indicação do vice na chapa petista, seja lá quem o partido escolher como candidato. Até poucas semanas, o cenário parecia bastante improvável.

Pegou mal

Estranha, para dizer o mínimo, ação da PGE questionando greve do Detran-CE. Análise da aplicação da lei é até válida, mas a matéria pede inclusive a responsabilização individual de dirigentes sindicais. Imagina se a moda pega.

Tecnologia

Referência no setor de informática e tecnologia do Ceará, a ibyte irá ampliar sua primeira loja em Fortaleza, instalada há mais de 20 anos no cruzamento entre a avenida Rui Barbosa e a rua Tomás Acioli, no Joaquim Távora.

Novidade

A ideia é que, além do atendimento no varejo, a unidade vire um hub de negócios e passe também a oferecer vendas para clientes CNPJ no atacado. Inauguração da ampliação está prevista para 23 de abril, com evento aberto.

Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado Janaína Farias (PT) em seu primeiro discurso no Senado

Em alta

Pré-candidata a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT) estreou "com estilo" em seu primeiro ato público como senadora em exercício, posando com Cid Gomes (PSB) e os cabeças da coligação "Ceará Três Vezes Mais Forte" durante evento em Iguatu.

Fausto Nilo

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu expõe até 5 de maio no Dragão do Mar a mostra Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios, que reúne obras de alunos do equipamento e inclui homenagem ao arquiteto Fausto Nilo.

IRPF

A Estácio do Ceará está oferecendo, em parceria com a Receita Federal, auxílio gratuito a contribuintes para a declaração do Imposto de Renda de 2024. Atendimentos nas unidades Via Corpvs, Centro e Parangaba da universidade.

Enel



Na quinta-feira, comentamos neste espaço da dificuldade de se encontrar algum fortalezense que não tivesse passado por prejuízos ou dores de cabeça com oscilações de energia na cidade. Ontem, o próprio Beach Park Aquiraz anunciou que não abriria - em uma sexta-feira, vejam só - por conta de problemas com a Enel.