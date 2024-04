Sarto ironiza "baixas" na base aliada

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto em entrevista para Rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), minimizou ontem recentes "baixas" em sua base aliada na Câmara Municipal de Fortaleza. Aproveitando o período da janela partidária, pelo menos três vereadores que integravam o arco de sustentação do prefeito - Cônsul do Povo, Bruno Mesquita e Tia Francisca - migraram para o oposicionista PSD. Com a mudança, base do prefeito foi de 27 parlamentares para 24. Sarto, no entanto, minimiza a questão: "Não se perde o que não se tem", brinca, em entrevista ao repórter Yuri Gomes. Classificando a "migração" da janela partidária como natural, o prefeito afirma, no entanto, que sua base ainda deverá crescer na disputa. "Nossa base continua e nós vamos fazer uma bancada, imagino que os partidos que estão conosco hoje, é fazer trinta vereadores da base, e acho que a gente chega lá", diz.

Sartonaro

Sarto também minimizou críticas que recebeu da esquerda após a gestão ceder o ginásio Paulo Sarasate para evento de Jair Bolsonaro (PL). "A gente cede para toda agremiação e instituição que pede e observa o regramento".

Subsecretaria

Antes, em entrevista à rádio O POVO/CBN, o prefeito também voltou a criticar uma possível concentração de poder do grupo hegemônico do PT no governo estadual. "Fortaleza não é uma subsecretaria do Estado". Briga vai longe.

"Paredão"

Elmano de Freitas e deputados que integram a CPI da Enel na Alece se reúnem hoje em Brasília com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Cresce pressão de políticos por mudanças no comando do setor no Ceará.

Aniversário

Em busca de reestruturação da carreira e reajuste, representantes de servidores Técnico-Administrativos da UFC terão nova reunião com o governo Lula nesta sexta-feira. Paralisação da categoria completou um mês ontem.

Abril

Cerca de 200 famílias do MST ocuparam ontem a Fazenda Curralinhos, em Crateús. Área de 800 hectares fica próxima de barragem em construção pelo Dnocs. Ato integra ação nacional de pressão por desapropriações de terra.

Cultura

Última semana para levar as crianças para conhecer o "Viajando com Tapetes Contadores", projeto na CAIXA Cultural de contação de histórias. Sessões aos sábados e domingos, às 15h, com classificação livre e entrada gratuita.

Foto: FCO FONTENELE Elmano enviou à Alece programa do Governo do Ceará que vai ampliar desconto na entrada de imóveis do MCMV

Elmano foca agenda positiva

Elmano de Freitas enviou ontem à Assembleia mensagem que amplia subsídios da entrada de imóveis comprados pelo Minha Casa Minha Vida do Ceará. Além dos R$ 55 mil pagos pela União, Estado entrará com desconto de outros R$ 20 mil.

Inovação

Um dos nomes mais influentes da área de engenharia de software e inovação no Brasil, o professor e empreendedor Silvio Meira dará palestra gratuita em Fortaleza sobre Marketing do Futuro e Inteligência Artificial.

Agenda

O evento acontece amanhã, às 15h, no Ninna Hub, avenida Dom Manuel, 1020, e marca chegada ao mercado cearense da LeFil Company, rede de empresas de marketing. Inscrições em lefil.lefil.com.br/eventofortalezaa.

Horizontais

O cantor Valdo Aderaldo, autor de clássicos da canção do Ceará para o Brasil, é atração do próximo sábado, às 19h, do Centro Cultural Banco do Nordeste, com repertório 100% autoral. /// A cervejaria Turatti inaugura hoje, às 18h, reforma de ampliação de sua sede na rua Ana Bilhar, na Varjota.