Cid e Camilo entram em campo por união entre PSB e PT em Sobral

Foto: Camila De Almeida Ivo Gomes, prefeito de Sobral, é o que está com microfone na mão. Christianne Coelho, vice-prefeita de Sobral, é a de blusa vermelha. Camilo Santana e Cid Gomes na imagem registrada em uma convenção política do PDT para nomeação de condidatura a prefeitura de Sobral

O senador Cid Gomes (PSB) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), têm conduzido pessoalmente tratativas para unir PSB e PT na eleição deste ano em Sobral, berço político do clã Ferreira Gomes. Desde o início do ano, tem se aprofundado racha entre o prefeito Ivo Gomes (PSB) e a vice Christianne Coelho (PT), que tenta sair candidata. Articulações entre Cid e Camilo, que contam também com o deputado José Guimarães (PT), tentam construir consenso que mantenha os partidos na mesma chapa. "Está tendo um esforço, e acredito que vai dar certo. Nossa convivência com o PT sempre foi muito harmônica, inclusive alternando a cabeça de chapa", diz Lia Gomes (PDT), que confirma as tratativas. Nos últimos dias, nome da ex-governadora Izolda Cela (PSB) tem crescido como possível "nome de consenso" entre as siglas.

União

Líder do "blocão" do PT na Alece, De Assis Diniz (PT) também confirma o envolvimento dos líderes e prega "necessidade" de união em Sobral, minimizando ato recente de Ivo que exonerou pessoas ligadas à vice na gestão.

Fundamental

"Claro que somos solidários à nossa querida Christianne. Da forma como foi tratada, foi desrespeitoso. Mas, quando você olha o que é estratégico, não dá para perder que o fundamental para o Estado é a aliança PT e PSB", diz.

Possibilidades

Em entrevista ao colega João Paulo Biage, Izolda disse ontem que irá se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do MEC, afirmando que a candidatura em Sobral "é uma possibilidade".

Memória

A coluna noticiou na semana passada a preocupação de moradores da Jacarecanga sobre o antigo casarão na Praça do Liceu. Ontem, O POVO revelou laudo que aponta ausência de condições para a recuperação do imóvel.

Leia mais Interditado há anos, casarão da Jacarecanga segue abandonado e sob risco

Prédio da Funasa no Jacarecanga fica sem portão e vigilantes são afugentados por invasores Sobre o assunto Interditado há anos, casarão da Jacarecanga segue abandonado e sob risco

Prédio da Funasa no Jacarecanga fica sem portão e vigilantes são afugentados por invasores

Lojistas

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) iniciou sua 7ª Jornada Integração, com atividades de desenvolvimento do varejo em todo o Estado. Até 16 de maio, serão vários eventos do setor no Sertão Central.

Falando nisso...

O Ceará Natal de Luz 2024 já possui tema definido, revela Assis Cavalcante, da CDL de Fortaleza. Neste ano, mote do evento será "Natal da Cearensidade", com símbolos tradicionais como xilogravura, cordel e artesanato.

Foto: Junior Pio Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o Programa Entrada Moradia Ceará

Programa de Elmano aprovado

Enviado ao Legislativo na noite de segunda-feira, projeto de Elmano de Freitas (PT) criando subsídio estadual de R$ 20 mil na entrada de imóveis adquiridos pelo Minha Casa Minha Vida já foi aprovado ontem por deputados. Haja pressa.

Preparativos

Diretório do PT Fortaleza tem reunião marcada para hoje. Na pauta, organização do encontro do partido marcado para o próximo domingo, que irá definir candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

Fogo amigo

Vereador Adail Júnior (PDT) surpreendeu muita gente ontem, após subir à tribuna da Câmara apenas para rebater fala de PP Cell (PDT), vice-líder do governo Sarto, sobre a gestão ter obras em "todos os bairros".

endividamento da pessoa idosa

O MPCE realiza amanhã, às 9h, a III Jornada do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência do órgão, com palestras sobre "endividamento da pessoa idosa" com a defensora Amélia Soares, o promotor Hugo Vasconcelos e o deputado Renato Roseno (Psol). Inscrições e mais informações em cursos.mpce.mp.br.