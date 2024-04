Elmano: Prioridade no PT é "consenso ou ampla maioria"

Foto: Samuel Setubal Governador: Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu ontem que o PT priorize o "consenso" ou ao menos "uma ampla maioria" na eleição que definirá o nome do partido na eleição de Fortaleza. "Até o domingo vamos ter muitas conversas entre os pré-candidatos, entre as correntes. O que nós queremos é que se tenha um consenso ou uma ampla maioria em torno de um nome. É muito importante que o partido tenha uma construção de unidade", disse Elmano, em entrevista à colega Ana Luiza Serrão, do O POVO. Marcada para domingo, votação será feita por 200 delegados eleitos em votação interna realizada no início do mês, com chapas pró-Evandro Leitão (PT) somando cerca de 60% dos votos e chapa de Luizianne Lins (PT) com cerca de 30%. Mesmo com a vantagem, bastidores fervem em torno de possíveis "trocas de lado" até domingo.

Aliados

Na mesma entrevista, Elmano destacou que o PT precisa também ter "humildade" e discutir também nomes indicados por partidos aliados. "Tem partido aliado que está dizendo que tem interesse de colocar nomes", diz.

Humilde

"O PT tem que acatar, discutir os nomes dos partidos aliados e aí, em uma discussão coletiva, ver o nome que mais agrega", disse. Atualmente, tanto PSB de Cid Gomes quanto PSD de Luiz Gastão mostram interesse na vaga.

Ceará 2

A Alece aprovou ontem mais dois títulos de cidadania cearense: um para o ministro Sílvio de Almeida (Direitos Humanos), outro para o reitor Custódio Almeida (UFC), recentemente agraciado com título de cidadão fortalezense.

In memorian

A coluna registra pesar de diversas autoridades cearenses com o falecimento de Waldemir Catanho de Sena, pai do ex-secretário da Articulação Política e pré-candidato a prefeito de Caucaia Waldemir Catanho (PT).

Gêmeos

A Prefeitura de Fortaleza quer "juntar" estruturas dos Mercados dos Pinhões e da Aerolândia, retomando formato do equipamento em 1938. Ação incluiria ampliação da área atual dos Pinhões, com novo terreno em desapropriação.

Aerolândia

No lugar do Mercado da Aerolândia, a Prefeitura pretende debater com a população do entorno uma reforma do espaço, ampliando área de praça e instalando em equipamentos. Detalhes na coluna Carlos Mazza do O POVO+ .

Foto: Samuel Setubal Secretário Samuel Dias

Samuel e Adail sem crise

Secretário da Infraestrutura de Sarto, Samuel Dias (foto) minimizou críticas que a gestão vem sofrendo do aliado Adail Júnior (PDT) no Legislativo. "Já estamos acostumados com o Adail. É o estilo dele, é cobrador. Está fazendo o que tem que fazer, cobrar".

Fogo amigo

Na sessão de ontem, Adail rebateu, pelo segundo dia seguido, fala de líderes de Sarto de que a gestão teria obras "em toda a cidade", chegando a bater boca com Carlos Mesquita (PDT). "No Antônio Bezerra não tem".

Alto lá

Samuel responde: "Temos uma grande obra, de uma ponte. Já fizemos fundação e pilares, mas tivemos que parar pois, com as chuvas, a área alagou. Mas já estamos fazendo os pré-fabricados e ali por 15 de maio será retomada".

Ecoar'24



O Hotel Sonata de Iracema recebe hoje o Ecoar'24, evento que discute o papel estratégico dos Recursos Humanos como fator de transformação e governança corporativa de empresas. Entre destaques estão Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City no Brasil, e Ênio Arêa Leão, sócio-fundador da Arêa Leão.