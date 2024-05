Caso de pedetistas é distribuído no TSE

Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília

Chegou oficialmente nesta semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ação onde 14 deputados do PDT Ceará - entre efetivos e suplentes - tentam justificar uma possível desfiliação da legenda. Na Corte Superior, o processo foi distribuído para a ministra Isabel Gallotti, colega de Superior Tribunal de Justiça (STJ) dos cearenses Raúl Araújo e Teodoro Silva Santos. Nova instância irá julgar recurso do PDT Nacional que tenta anular decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que reconheceu legitimidade de uma possível desfliação dos parlamentares, apontando indícios de perseguição política deles enquanto filiados ao PDT. O processo, no entanto, ainda passará por análise de representante da Procuradoria Geral da República na Corte.

Reação

No recurso, o PDT Nacional rejeita a tese de perseguição ou qualquer desvio no programa do partido, e destaca pretensão de questionar os mandatos de deputados estaduais que pedirem desfiliação da legenda.

Julgamento

Tramita também no TSE ação semelhante apresentada por Evandro Leitão (PT) alguns meses antes dos ex-correligionários. Neste caso, o deputado já recebeu parecer favorável do representante da PGR.

Revezamento

O deputado estadual Guilherme Landim (PDT) iniciou ontem uma licença do mandato na Alece por até 120 dias, para tratar de assuntos particulares. Com isso, Guilherme Bismarck (PDT) segue na Casa.

Rotina

Este é o 4º pedetista a pedir, de forma consecutiva, licença do mandato. O "revezamento" entre deputados parece ter virado tendência no Ceará, ocorrendo também no PT para manter Guilherme Sampaio (PT) na Casa.

Enchentes

A Alece passa a atuar como ponto de doações para vítimas da crise no RS. A Cufa, em parceria com a Rede Ancar, também terá pontos nos shoppings North Shopping, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul.

Reforço

A Prefeitura assinou ontem termo com o Iate Clube e a Marinha do Brasil para reforço da segurança no Porto do Mucuripe. Vale lembrar que, a preço de hoje, a área tem "carimbo" de insegurança na Carta Náutica Mundial.

Evandro na Rádio O POVO CBN

Ciclo de entrevistas da Rádio O POVO CBN com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza tem novo episódio hoje, a partir das 10h. Desta vez, conversa com os jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza o pré-candidato do PT, o deputado Evandro Leitão.

É oficial

Elmano de Freitas sancionou lei que oficializa título de cidadão cearense ao professor Custódio Almeida, reitor da UFC e natural de São Bernardo (MA). Cerimônia de entrega da homenagem ocorre em 20 de maio, às 19h, na Alece.

Vem aí

Por falar em Ceará e UFC: Foi publicado no Diário Oficial do Estado, no início deste mês, termo que oficializa processo de doação de terreno do Acquario Ceará para a UFC, que irá construir novo campus na Praia de Iracema.

Horizontais_

O cantor gospel Davi Sacer faz amanhã show de gravação de seu novo álbum em Fortaleza. Evento ocorre na Igreja Comunidade das Nações, às 19h, e tem ingressos gratuitos em @todahmusic no Instagram. /// Theognis Florentino lança hoje, em evento às 19h no Espaço Unik, o livro infantil "Pelas Cordas do Coração".