Poço da Draga e campus Iracema: Acquário deixou medo de remoção, mas vizinhos esperam ponte

Moradores convivem com estrutura encalhada há mais de dez anos sem destino e recebem anúncio de novo campus da UFC com receio, mas querem acesso e escuta no processo que deve afetar o entorno da comunidade centenária — prestes a completar 118 anos de memórias profundamente atracadas ao mar

Uma orla margeada pelo turismo, uma obra encalhada, várias comunidades marejadas — pelas águas do oceano e pelo medo da remoção.

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-08-2023: Movimentação de pessoas na Ponte Velha do Poço da Draga logo após o fechamento da entrada da ponte na Praia de Iracema. (Foto: Samuel Setubal)

Quem passa pela enseada oeste de Fortaleza, entre o Centro e a Praia de Iracema, aporta em uma região de profundezas: é a praia do Poço da Draga, uma comunidade centenária que luta contra a elitização do litoral entre as ruínas do que um dia já foi símbolo de progresso e a resistência de um povo que segue a corrente aberta por Chico da Matilde, o Dragão do Mar "Conforme narra em artigo no O POVO o antropólogo e professor Paulo Linhares, um dos idealizadores do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o nome foi escolhido em homenagem ao líder jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, quando descobriu-se que o herói abolicionista guardava suas jangadas em uma das esquinas onde o complexo cultural viria a ser construído." .

Enquanto desce a avenida Almirante Tamandaré, percorrida no passado pelo líder jangadeiro, e se reúne para saltar da ponte (antes Metálica e hoje Velha), a juventude aventureira talvez nem imagine que aqueles são os resquícios do que foi o primeiro porto da Cidade, principal ponto de chegada numa época em que o porto do Mucuripe só existia em papéis e promessas.

Foto: Robert S. Platt/Biblioteca da Universidade de Wisconsin-Milwaukee Foto de 1935 mostra a atual Ponte Velha do Poço da Draga, primeiro porto de Fortaleza antes de surgir o do Mucuripe

Os vestígios estão por toda parte: rebatizado de praia da Carminha ou do Havaizinho pelos que jogam altinha ou praticam surfe, o trecho recebe o nome do povoado que remete justamente aos poços de água salina formados nas depressões onde atracavam as dragas "Embarcações que retiravam areia do fundo do mar." .

De um lado, o casco enferrujado do navio Mara Hope; do outro, o esqueleto do Acquário Ceará no terreno antes ocupado pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs); no meio, famílias de descendentes de pescadores, portuários e retirantes que formaram ali uma das primeiras favelas da Capital.

Talvez por isso, por ser um território de memórias profundamente atracadas à imensidão marítima, que o Poço da Draga, dentre todas as praias ao longo dessa extensão que beira o mar e tornou-se valorizada, é considerado a parte mais democrática.

Foto: Aurélio Alves/O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.04.2024: Poço da Draga, percepção dos moradores sobre o novo campus Iracema da UFC na comunidade da Poço da draga, noção de extensão dessa comunidade, de distribuição das residências e de inserção na cidade.

Nesse lugar onde a grandeza não está nos prédios, mas sim nas pessoas, viver à beira significa ter o mar como quintal e uma das mais belas vistas para o pôr do sol de toda a orla fortalezense — mas também significa estar às margens e saber que “ao redor do buraco, tudo é beira”.

Prestes a completar 118 anos, a comunidade acompanha mais uma movimentação atípica no seu entorno: desta vez, o recente anúncio (divulgado em primeira mão pelo O POVO e descoberto pela maioria da comunidade através da imprensa) de que esse espaço, a partir de agora, será o campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC), parece dar um desfecho positivo a uma celeuma que já dura mais de dez anos.

Os detalhes ainda não são totalmente conhecidos, mas lá deverão funcionar o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) e os cursos dos institutos de Ciências do Mar (Labomar) "Atualmente, o Labomar abriga os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, e vários laboratórios, que atendem às atividades de pesquisa, extensão e ensino. Com a transferência para o futuro Campus Iracema, pelo menos duas novas graduações estão previstas: Turismo Ecológico e Meteorologia." e de Cultura e Arte (ICA) "O Instituto de Cultura e Arte (ICA) da UFC, que atualmente funciona no campus do Pici (apenas Jornalismo no campus do Benfica), abriga 9 cursos: Cinema e Audiovisual, Dança, Design de Moda, Filosofia, Gastronomia, Jornalismo, Música, Publicidade e Propaganda e Teatro. Na pós-graduação, recebe os programas de Artes, Comunicação, Filosofia e Gastronomia." .





Em artigo publicado em março, a arquiteta e urbanista Cláudia Sales salientou que “o projeto fará parte de um corredor cultural interligando os bairros Benfica, Centro e Praia de Iracema por meio de diversos equipamentos culturais”, mas lembrou também que “o Poço da Draga faz parte de um processo de 'enobrecimento' do espaço litorâneo voltado para o turismo”.

“Infelizmente, sabemos que, por vezes, grandes empreendimentos, mesmo cheios de boas intenções e com discurso ‘para todas as pessoas’, quando feitos sem a participação local, colaboram e aceleram o processo de gentrificação, acabando por ‘expulsar’ os antigos moradores de baixa renda, por conta da valorização imobiliária para acomodar os novos usuários gerados pelo empreendimento”, continuou.

A arquiteta acrescentou: “São inquestionáveis os benefícios educacionais e ambientais de um equipamento como o Labomar. Contudo, se este não vier com um estudo de impacto territorial e social para minimizar o processo de gentrificação do território do Poço da Draga, a UFC poderá estar colaborando para um processo de remoção completa da comunidade”.



Foto: Fabio Lima FORTALEZA, CE, BRASIL, 23.05.2019: 113 anos da comunidade do Poço da Draga. (Fotos: Fabio Lima/O POVO)

A esta reportagem, o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, garantiu que “antes mesmo da concretização do campus Iracema, a Universidade já tem estreitado relações com as comunidades do Poço da Draga e da Vila dos Almirantes, que ficam na vizinhança das instalações”.

“Representantes das comunidades têm participado dos atos administrativos que deram início à transferência dos terrenos e edificações (respectivamente de posse do Dnocs e dos Correios) que comporão o campus por meio do projeto UFC nas Periferias, executado desde o início do ano com recursos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH) e apoio da Central Única das Favelas (Cufa), a instituição já vem interagindo com o território do Poço da Draga”, afirmou em entrevista ao O POVO+.

O reitor adicionou que “a instalação de uma universidade é uma ação permanente e que, na verdade, convida para o seu entorno pessoas das mais diversas origens”.

“Um trânsito de 3 a 4 mil pessoas conviverá diariamente com o bairro em cursos de graduação e de pós-graduação e ações de extensão. Além da ocupação diária, a Universidade assegura que manterá relações de aprendizado mútuo e cooperação, estendendo às comunidades a excelência e a qualidade características de suas atividades-fim”, disse Almeida.



Segundo Wilton dos Santos, conhecido como Piqueno, presidente da Central Única das Favelas (Cufa) no Ceará, entidade que instalou-se na comunidade em outubro de 2023, “a ideia que se dialoga é que grande parte dos universitários do País hoje vem de favelas e territórios populares. É hora da universidade ir para lá. Por coincidência, no dia que andávamos nos becos do Poço da Draga, o próprio reitor se deparou com duas alunas da UFC, confirmando nosso diagnóstico”.

“Estivemos juntos no diálogo de aquisição do terreno dos Correios, e vimos com bons olhos a reutilização do espaço em desuso. Recebemos a notícia com alegria, já que ter espaço público para inclusão numa área onde se tem o pedaço de terra mais caro da Cidade é para se comemorar todo o tempo”, reconhece.

Para Piqueno, o fato de essa ser uma região cobiçada pelos setores imobiliário e de turismo não deve fazer com que a instalação do campus expulse a comunidade: “Hoje as favelas já têm mais protagonismo político, hoje já estamos em outro patamar de luta e a capacidade de interlocução. No caso da UFC, como princípio construímos uma forma de relação horizontal. Nada acontece sem acordo comum”.



Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-10-2023: Inauguração da nova sede CUFA Poço da Draga, com a presença do ministro Silvio Almeida, Preto Zeze, Piqueno, MV Bill e o Reitor da UFC Custódio Almeida. (Foto: Samuel Setubal)

Mas o que pensam e como ficam os moradores de um território constantemente ameaçado por iniciativas que chegam nessa região sob o argumento da revitalização diante de mais um alteamento de tapumes ao seu redor?