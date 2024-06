"Fico triste, mas tenho que respeitar", diz Julinho sobre apoio do PT a Pessoa

Foto: Deísa Garcêz, em 15/12/2020 Júlio César Filho, o Julinho, deverá presidir CCJ

O deputado Júlio César Filho (PT) lamentou nesta segunda-feira, 10, decisão da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores que homologou posição de apoio do partido à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União) em Maracanaú.

Pré-candidato no município, Julinho vinha recorrendo à Nacional do PT para tentar manter candidatura de oposição a Pessoa. “Infelizmente, o PT de Maracanaú e agora, infelizmente, também o PT Nacional decidiram ratificar o apoio à candidatura ao atual prefeito. Ou seja, não apoiou uma mudança, não apoiou nossa pretensão de pelo menos concorrer”, disse.

“Fico triste, mas tenho que respeitar, até porque não tenho nem para quem recorrer. O que acho mais triste é eu não poder nem disputar. Em uma democracia, acho que a gente deveria deixar as pessoas escolherem. Mas eu tenho que respeitar que não tenho a maioria dentro do PT de Maracanaú, o que eu já sabia antes de entrar no PT”, diz ainda Julinho.

O deputado afirma que ainda é “muito cedo” para avaliar qual deverá seu papel na campanha deste ano no município, mas afirmou que qualquer decisão seria tomada de forma conjunta com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o ministro Camilo Santana (PT). “Eles são meus maiores líderes no partido, eles que me ajudavam a recorrer”, diz.