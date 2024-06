Falas de Lula são "grosseiras" e "só pioraram as coisas", diz presidenta da Adufc

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-02-2024: Presidente da ADUFC, Professora Irenísia Oliveira no 42º Congresso do ANDES-SN, a ADUFC é anfitriã do evento na capital cearense, no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). (Foto: Samuel Setubal)

As falas do presidente Lula (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana, nessa segunda-feira, 10, criticando a greve dos docentes federais não repercutiram bem nas bases do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc). A presidenta do sindicato, Irenísia Oliveira, classificou como “grosseira” a fala do presidente e disse que a atitude só “piora as coisas”.

“Esperamos uma atitude de diálogo e compreensão por parte do governo e nos deparamos com duas falas grosseiras e sem conexão com as bases. Não foram falas para nos aproximar de um acordo. Foram falas para demonstrar irritação e intolerância. Só pioraram as coisas”, diz Irenísia.

As falas de petistas “raiz” como Lula, Camilo e do governador Elmano de Freitas, criticando as greves de docentes têm sido questionadas. Mesmo com o PT, em tese, historicamente alinhado à luta da classe trabalhadora, as declarações das lideranças são recebidas com surpresa e desalento entre professores.

“É muito grave que um governo de base social trabalhista imponha a seus trabalhadores mais um ano sem reposição de inflação, mais perdas do que já tivemos. É incrível que num orçamento de R$5,7 trilhões não tenha havido espaço nem para nosso reajuste anual”, continua a presidenta da ADUFC.

A proposta do governo Lula prevê reajuste zero em 2024, com 9% em janeiro 2025 e 3,5% em maio do ano posterior, recomposição que ficaria abaixo da inflação prevista para 2026, que é de 3,6% de acordo com o último boletim Focus.

Os professores, por outro lado, não abrem mão de um reajuste digno em 2024 e de uma reestruturação de carreira para a categoria. Na última quinta-feira, 6, os docentes da UFC decidiram continuar a greve na Assembleia realizada na reitoria da instituição.

Greves completam meses

Os professores da UFC estão em greve desde o dia 15 de abril, de lá para cá as sinalizações do Governo Federal não foram boas, com tentativa de assinar acordo com o Proifes, federação sem poder sindical na época, e encerramento das negociações de forma unilateral. As falas de Lula e Camilo aprofundam ainda mais a crise.

Outra categoria que segue em greve é a dos servidores técnicos-administrativos, na UFC a categoria está paralisada desde o dia 15 de março, completando três meses nesta semana. O governo oferece o mesmo reajuste zero em 2024 para os técnicos.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO