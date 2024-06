Janaína reforça que doará indenizações que receber de Ciro: "Quero Justiça, só"

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) proferiu falas machistas contra a senadora Janaína Farias (PT)

A senadora Janaína Farias (PT) reforçou nesta terça-feira, 11, que não tem interesse em ficar com o dinheiro de indenizações que ela eventualmente receba na Justiça do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Na última semana, a petista apresentou petição pedindo a ampliação em R$ 60 mil de possível indenização do pedetista por falas de cunho sexista.

Em conversa com o colega João Paulo Biage nesta segunda-feira, 11, Janaína reforçou que qualquer recurso proveniente das ações será doado para instituições que tratam de violência contra mulheres. “Não quero nada do Ciro e não vou usar um centavo. Eu quero Justiça, só. Todos os recursos vão ser doados”, afirma.