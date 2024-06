Onde fica o investimento em Fortaleza

Foto: Prefeitura de Fortaleza Com a entrega da obra no Siqueira, a Prefeitura de Fortaleza conclui a primeira etapa do projeto dos microparques urbanos. Outros 23 equipamentos semelhantes serão entregues à população até o final deste ano

Jangurussu, Prefeito José Walter e Siqueira são os bairros de Fortaleza que mais receberam investimentos da Prefeitura de Fortaleza desde o início da gestão José Sarto (PDT), em 2021. A informação tem como base dados da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor), órgão da Prefeitura que faz a gestão fiscal de investimentos municipais. Do valor de R$1.958.787.490,88 destinado a investimentos desde o início de 2021, cerca de R$1.782.496.620 - ou seja, 91% do total - estão concentrados em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH), com índice variando entre 0 e 0,549. Dos 121 bairros de Fortaleza, 99 estão nessa escala menor de desenvolvimento, enquanto 14 bairros são considerados "médios", cinco "altos" e apenas três "muito altos".

Ranking

Após os três bairros "campeões" - que somam cerca de R$ 244 mi em investimentos -, aparecem na lista Barroso (R$ 59,4 mi), Centro (R$ 58 mi) e Passaré (R$ 55,3 mi). Reportagem completa está no O POVO+.

Votações

Mesmo com plenário fechado, a Alece continuou ontem ritmo de "maratona" na votação de projetos por meio remoto. Na sessão de ontem, foi aprovado crédito especial para projetos da Secretaria do Desenvolvimento Agrário

São Pedro

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará outorgou ontem a cessão de guarda provisória da área onde ficava o Edifício São Pedro à Universidade Federal do Ceará (UFC), em termo já publicado no Diário Oficial.

Área livre

UFC pretende erguer no local um novo equipamento de cultura, arte e eventos. Segundo o reitor Custódio Almeida, a ideia é que a área não seja coberta por tapumes, e já possa ser usada pela comunidade em breve.

ICC mundial

Médicos João Paulo Holanda e Marcela Fernandes Monteiro, integrantes do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), participaram neste mês do maior congresso internacional de oncologia do mundo, em Chicago (EUA).

Pleno novo

O Pleno do TJCE fará reunião amanhã, às 17h, para ratificar a posse dos desembargadores Paulo de Tarso Pires Nogueira e Maria Regina Oliveira Câmara, em cerimônia na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec).

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL, 26.06.2024: Governador Elmano de Freitas , durante Posse de 428 policiais civis.

Confederação do Equador

O governador Elmano de Freitas (PT) participa hoje no Palácio da Abolição, a partir das 9h, de evento que abre celebrações do bicentenário da Conferência do Equador. Na ocasião, diversas autoridades serão agraciadas com medalha Padre Mororó.

Padre Mororó

Entre homenageados estão desde o próprio Elmano a deputados como Evandro Leitão (PT), Renato Roseno (Psol) e Idilvan Alencar (PDT). Ex-governador Lúcio Alcântara e ex-deputado Artur Bruno (PT) também estão na lista.

Ministro

Falando em homenagens: Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), Silvio Almeida receberá título de cidadão cearense na próxima quarta-feira, 3, em evento marcado para 17h no plenário da Alece.

Horizontais

O POVO divulga hoje a primeira rodada da pesquisa O POVO/Datafolha para a disputa eleitoral deste ano pela Prefeitura de Fortaleza. Levantamento terá direito a cobertura especial de toda a redação, incluindo repercussão dos resultados e análise dos números em tempo real pelo time de colunistas do O POVO+.