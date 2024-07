Enel anuncia investimentos e novos eletricistas: "Já estamos em outro patamar"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-04-2024: José Nunes, novo presidente da Enel Ceará, em entrevista para Rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Enel do Ceará realizou nesta quinta-feira, 11, evento para a apresentação de uma série de novos investimentos da empresa para a manutenção do sistema de rede elétrica do Estado. Recentemente alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa, a multinacional afirma agora estar agindo para tentar “reverter” quadro de críticas no Estado.

“Em princípio, nós estamos em um momento de melhoria e de elevar a qualidade do serviço e de satisfação dos nossos sistemas”, afirma o presidente da Enel Ceará, José Nunes Almeida Neto. Somente nesta quinta-feira, a empresa apresentou 1.800 eletricistas próprios que irão reforçar tanto a manutenção quanto o atendimento emergencial no Estado.

O anúncio ocorreu em uma nova "base" da empresa, localizada no bairro Jacarecanga. Além das novas equipes, a empresa também anunciou uma série de investimentos logísticos para melhora da qualidade do sistema de energia do Ceará.

Ao todo, a Enel afirma que irá "mais do que triplicar" sua força de trabalho operacional no Estado, investindo também nas frotas de veículos em campo. “Eu diria que 70% desse investimento é para o atendimento. E na ordem 15%, 20%, para ações preventivas, fortalecimento do sistema e qualidade da energia”, destaca Nunes.

O presidente da Enel Ceará também destaca que ação marca “novo momento” da empresa no Estado, após CPI da Alece chegar inclusive a defender a cassação da concessão da empresa para o gerenciamento da rede elétrica cearense. “É um time que está em busca de uma reversão (...) já estamos em outro estágio, em outro patamar. Esperamos continuar nisso e trabalhamos para isso”, afirma o dirigente. (com informações do repórter Yuri Gomes)