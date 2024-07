Vice de Evandro deve ficar para os 45 do 2º tempo

Foto: Samuel Setubal Pré-candidato à prefeito pelo PT, Evandro Leitão

A o que tudo indica, Evandro Leitão (PT) deve ser o último dos pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza a definir a vice de sua chapa para a disputa deste ano. Questionados sobre a posição, maioria do integrantes da cúpula governista aponta a data da convenção do pré-candidato, em 4 de agosto. O prefeito José Sarto (PDT), por sua vez, realizará convenção uma semana antes, em 28 de julho. A demora acontece sobretudo pelo atual racha entre PSB e PSD, que disputam a posição. Conversas sobre a definição continuam sendo tocadas quase que diariamente pelo grupo, mas até a noite de ontem não havia qualquer definição - ou perspectiva real de "luz no fim do tunel". E olha a disputa sequer começou.

Visita ilustre

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, virá na próxima quarta-feira, 24, a Fortaleza para participar da cerimônia de entrega de mil certificados de capacitação profissional no programa Computadores para Inclusão.

Comunicação

A ação destina máquinas que não seriam mais utilizadas em órgãos públicos para pontos de inclusão social em todo Brasil. Antes das doações, alunos de cursos de capacitam realizam melhorias nos equipamentos.

Procura-se

Com convenção marcada para o próximo domingo, 28, chapa do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição segue até agora sem definição de vice. A única garantia é de que o nome deverá ser indicado pelo PSDB, sigla aliada.

Apostas

Entre vereadores, continua forte a torcida para indicação ou da vereadora Cláudia Gomes (PSDB) ou de Renata Jereissati, esposa do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Pessoas próximas de Tasso, no entanto, descartam a tese.

Repeteco

No Legislativo, o comentário é de que o atual vice, Élcio Batista (PSDB), teria interesse em repetir dobradinha de 2020 com Sarto. Grupo do prefeito, no entanto, busca nome que agregaria novos segmentos de voto.

Nos ares

O sanfoneiro e piloto aéreo Waldonys anuncia hoje, dia do aniversário de 151 anos de Santos Dumont, um "remake" de seu clássico clipe "Sonho de Ícaro", gravado em 2007 com participação da Esquadrilha da Fumaça.

Foto: Divulgação/Ascom André Fernandes Pré-candidato do PL se reuniu com governador de São Paulo

Tarcísio virá a ato por André

Pré-candidato do PL em Fortaleza, o deputado André Fernandes visitou ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e reforçou alinhamento com o gestor para a campanha deste ano na Capital cearense.

Engajado

No encontro, Tarcísio confirmou que virá a Fortaleza durante a campanha. "Tivemos a oportunidade de mostrar nossa experiência, apresentar excelentes usos de tecnologia", disse o governador em vídeo divulgado nas redes.

Alinhados

O deputado destaca ainda que, caso eleito, irá buscar parcerias com o Governo de São Paulo. "(Tarcísio) nos inspira muito no quesito gestão pública, descentralizando a destinação do recurso público", disse.

Horizontais

A exposição "Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras pela Liberdade" chega a sua última semana de exibição no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, localizado no Centro Dragão do Mar. Em cartaz até 28 de julho, a mostra reúne trabalhos em homenagem a lideranças de destaque na libertação de escravos do Ceará.