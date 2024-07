Fortaleza pode ter "supersábado" de convenções

Foto: JULIO CAESAR CAPITÃO Wagner e Eduardo Girão

A o que tudo indica, o sábado da semana que vem, 3 de agosto, deve ser o dia mais movimentado do período pré-eleitoral da eleição de Fortaleza. Até agora, já estão confirmadas para a data as convenções das candidaturas de Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo). Na manhã de ontem, no entanto, também foi revelada nova agenda oficial do presidente Lula (PT) no Ceará já para o dia anterior, na sexta-feira, 2. A expectativa, por óbvio, é que o petista "amplie" a estadia no Estado para participar da convenção de Evandro Leitão (PT) no dia seguinte, embora ainda não exista confirmação oficial do partido. Por fim, tanto André Fernandes (PL) como Técio Nunes (Psol) ainda não fecharam local nem data, mas podem realizar seus encontros também no sábado.

Mistério

O mais curioso é que, até agora, praticamente nenhum partido tenha definido quem ocupará a vice em suas chapas. Sinal das disputas por espaços entre aliados dos pré-candidatos, ou só falta de interesse com a posição?

Reprise

Atual presidente do PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres, aliás, diz acreditar que o atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), deve disputar novamente ao lado de José Sarto (PDT) na chapa pela reeleição do prefeito.

Perdidos

Leitores reclamam de falta de clareza na sinalização de desvios da AMC no entorno de vias interditadas para a obra da Heráclito Graça. Segundo eles, muita gente vem pegando na contramão e provocando acidentes ou trânsito lento.

São Gonçalo

O PDT realiza amanhã convenção que lançará Cláudio Pinho (PDT) como candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante. Uma das principais apostas da sigla no Ceará, o deputado já comandou o município entre 2013 e 2020.

Barra 420

O Sistema Fecomércio Ceará realiza hoje, a partir das 8h, uma série de ações gratuitas em celebração dos 420 anos da Barra do Ceará. Festa acontece no tradicional restaurante Albertu's e terá diversas apresentações e serviços.

Os Carlos

O Teatro Dragão do Mar recebe em 23 de agosto, às 20h, o espetáculo "Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo", reunindo clássicos dos artistas com interpretação do NU'ZS duo. Ingressos na plataforma Sympla.

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza

"Linha auxiliar" de Bolsonaro

Presidente do PT Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio lamentou que "alguns quadros do PDT de Brizola" atuem hoje como "linha auxiliar do bolsonarismo". Fala ocorre após eventos que reuniram Ciro Gomes (PDT) e bolsonaristas no Crato.

Veja bem...

Pedetistas, no entanto, procuram a coluna para se queixar da pecha. Lembram que não existe hoje nenhuma resolução do PT que vete alianças com o PL. Alianças do tipo, aliás, só não ocorreram este ano por veto do PL.

"Veto"

De fato, resolução fala só em veto a candidatos "identificados com o projeto bolsonarista", sem menção ao PL. Questionado, o presidente do PT Ceará, Conin, desconversa: "A orientação nacional será respeitada e cumprida".

Horizontais

