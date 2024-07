Parte do PDT virou "linha auxiliar do bolsonarismo", lamenta presidente do PT Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Guilherme Sampaio é presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício e vereador licenciado

Presidente do PT Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio lamentou que “alguns quadros do PDT de Brizola” estejam se posicionando como “linha auxiliar do bolsonarismo”. Vereador licenciado e deputado estadual em exercício, Sampaio é coordenador-executivo da campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza.

“É lamentável que alguns quadros do PDT de Brizola, um partido cuja história se associa a da resistência democrática no país, se posicionem como linha auxiliar do Bolsonarismo, em tempos de ameaça à democracia, dentro e fora do Brasil”, destacou Guilherme.

Apesar da lamentação, Sampaio salienta que o alinhamento não é algo generalizado dentro do PDT e reconhece que a dinâmica eleitoral municipal tem diferenças em relação a campanhas estaduais e a nacional.

“Obviamente , em municípios muito pequenos, muitas vezes as divisões políticas locais superam as diferenças ideológicas dos partidos em nível nacional”, completa.

Mas, nos casos de Juazeiro do Norte e Crato, duas das maiores cidades do Estado, Sampaio avalia como chocante e grave o alinhamento.

“Ver essa associação em cidades de grande peso político é chocante e grave diante da ameaça fascista que paira sobre a humanidade”, encerra o deputado em exercício.

PDT e PL próximos no Cariri

A fala de Guilherme Sampaio faz referência à aproximação entre PDT e PL no Cariri. Em Juazeiro do Norte os partidos estão juntos na coligação de Glêdson Bezerra, atual prefeito e candidato à reeleição.

Presidente estadual do PL, Carmelo Neto esteve no mesmo palanque que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tanto em Juazeiro, como no Crato. Apesar de o PDT apoiar André Barreto (PT) no Crato, Ciro estará junto de Aloísio Brasil (União Brasil), candidato da oposição.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO