Falas de Sarto são "irresponsáveis" e "prejudicam nosso turismo", diz líder de Elmano

Foto: DivulgaçãoAscom Romeu Aldigueri DEPUTADO Romeu Aldigueri (PDT) é lider do Governo Elmano de Freitas (PT)

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PDT) rebateu críticas à condução da segurança pública no Estado deferidas pelo prefeito José Sarto (PDT) em sabatina do UOL/Folha de São Paulo nessa quinta-feira, 25.

“Infelizmente o prefeito Sarto, desesperado pela eleição e para atacar o Governo, fala mal de Fortaleza para todo o Brasil, com comentários irresponsáveis e inconsequentes”, afirma Aldigueri.

O deputado estadual acusa o prefeito de “mentir números” e ignorar que a violência é um problema que atinge todo o país, não apenas a Fortaleza e o Ceará. Romeu Aldigueri salienta que o prefeito prejudica a economia da cidade com os comentários.

“Sarto praticamente diz em rede nacional: não venham para Fortaleza, prejudicando nosso turismo e nossos empregos. Lastimável.”, encerra.

Sarto acusa Governo do Estado de conivência com facções

Durante a sabatina, Sarto voltou a acusar os governos do PT no Estado de “conivência” com a expansão de facções criminosas para o Ceará.

“O PCC (Primeiro Comando da Capital, facção criminosa de origem paulistana) sempre existiu, mas o fato de notoriamente o PCC ter transferido sua organização lá de São Paulo para o Ceará demonstra que a ambiência do Ceará é completamente mais flexível do que está acontecendo em São Paulo”, afirmou o prefeito durante a sabatina.

O prefeito completa afirmando que a gestão de Elmano está sendo chamada de “governo das chacinas”. “Quando não tem chacina, tem tentativa de chacina”, afirma.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO