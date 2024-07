PSD leva a melhor sobre PSB em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

E ncerrando meses de muita especulação e movimentações de bastidores, o bloco comandado pelo PT no Ceará confirmou ontem a indicação da deputada Gabriella Aguiar (PSD) como vice na chapa de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. Na prática, a indicação acaba representando uma vitória do PSD sobre o PSB nos rumos da política cearense, com o ex-deputado Domingos Filho (PSD) retomando de vez o protagonismo no bloco governista após romper com petistas e apoiar Roberto Cláudio (PDT) na eleição de 2022. A escolha também acaba trazendo uma reviravolta do que era defendido por políticos cearenses até o mês passado, época em que a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela (PSB), era citada como nome "certo" para o posto.

Guerra fria

A sensação de "vitória" acontece ainda que o PSB tenha mostrado pouco interesse no debate de Fortaleza. Entre deputados, fica a dúvida sobre como o governismo irá "contemplar" a sigla, agora sem espaço na chapa.

Cadê?

Principal líder do partido, Cid Gomes (PSB) permanece afastado das articulações eleitorais da Capital. Nos bastidores, já se fala e uma possível indicação dele nas presidências tanto da Alece quanto da Câmara Municipal.

Há vagas

Com a novidade do PT e com Élcio Batista (PSDB) na vice de José Sarto (PDT), seguem sem vices três dos outros nomes bem colocados em pesquisas: Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo).

Julgamento

A 11ª Vara Criminal de Fortaleza realiza hoje, às 8h30min, audiência de instrução de dois professores acusados de depredação e resistência à lei durante protesto da categoria na Alece em 2011, que acabou em confronto com a PM.

Vejam só

É isso mesmo que você leu: dois homens podem ser condenados agora, mais de uma década depois, por participação em um protesto que ficou marcado por cenas de violência contra professores. Categoria promete mobilização.

Outro tempo

A situação ainda carrega outras "curiosidades". Na época, a repressão do protesto acabou muito creditada na imagem do então presidente da Alece, Roberto Cláudio. A manifestação era dirigida ao governo Cid Gomes (PSB).

Foto: FCO FONTENELE Senador Eduardo Girão

Girão apresenta possíveis vices

Falando em vices, o pré-candidato do Novo, Eduardo Girão, realiza hoje coletiva de imprensa para tratar do tema. Estão no páreo Olga Freire, do Instituto Peter Pan, o executivo Geraldo Luciano e Silvana Bezerra, viúva de Adauto Bezerra.

Privado

Marcada para a próxima sexta-feira, 2, convenção que irá oficializar candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza deve ser um evento mais "modesto", fechado para integrantes do partido e alguns convidados.

Festa

Outro ato maior, desta vez aberto, deve ficar para 16 de agosto, início da campanha eleitoral. O pré-candidato alega preocupações jurídicas e cita o fato de ser o único nome na disputa já multado pelo TRE-CE.

Horizontais

Capitão Wagner convocou ontem coletiva de imprensa e voltou a descartar qualquer chance de deixar a disputa em prol de uma composição com candidatos da direita na Capital. /// Na ocasião, evitou rebater ataques de adversários e fez pose "paz e amor", destacando respeitar lideranças de Lula e Bolsonaro para o eleitor.