Eduardo Girão confirma viúva de Adauto Bezerra como candidata a vice

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-03-2024: Senador Eduardo Girão em entrevista para a rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal)

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão confirmou nesta terça-feira, 30, a indicação de Silvana Bezerra de Menezes, viúva do ex-governador Adauto Bezerra, como vice de sua chapa na eleição deste ano.

A decisão já havia sido antecipada pela coluna.

Além de Silvana, estavam no páreo Olga Freire, do Instituto Peter Pan, e o executivo Geraldo Luciano. O nome de Silvana, no entanto, já era destacado pelo senador como “uma grande opção”. Em anúncio nesta terça-feira, Girão disse que Olga Freire será candidata a vereadora pelo Novo.

Nos últimos dias o senador cearense tem intensificado a pré-campanha. No domingo, 28, visitou a tradicional feira da Parangaba e cumprimentou populares. Na segunda-feira, 29, participou de um evento sobre segurança pública promovido pelo seu partido.