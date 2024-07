Alece retorna nesta quinta com deputados candidatos e expediente reduzido

Foto: Alece/ Junior Pio Alece aprova título de cidadãos cearenses aos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, 1°, após um recesso de 15 dias. Antes do início do recesso, Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, afirmou que o expediente seria reduzido durante o período de campanha, algo que já é tradição em anos eleitorais.

“É um semestre atípico, porque teremos eleição. Estou aqui há dez anos, e o período eleitoral sempre reduz um pouco as sessões”, destacou o presidente da Casa.

“Mas de forma alguma atrapalhando a continuidade dos trabalhos. Espero que a gente possa ter um segundo semestre tão bom quanto o primeiro, manter as discussões e também as audiências públicas”, continua.

Neste sentido, Evandro destacou a “tradição” de manter, durante o período, a realização de apenas uma sessão semanal. “Muitos deputados, a grande maioria, têm bases em todo o Estado, em especial no Interior. Então, a Casa sempre deixava que eles pudessem trabalhar nos seus Interiores”, salienta.

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro também afirmou que continuará no exercício do mandato no Legislativo no 2º semestre – algo semelhante ao que foi feito pelos ex-presidentes que entraram para as disputas, como Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT). “Tudo tranquilo, os demais presidentes que aqui estiveram e foram candidatos sempre conseguiram conciliar esse período eleitoral, e comigo não será diferente”, diz.

10 deputados estão envolvidos diretamente em campanhas majoritárias

Cerca de 10 deputados, entre titulares e suplentes, estão envolvidos diretamente em campanhas majoritárias. Presidente da Casa, Evandro Leitão é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, e tem na sua vice a deputada Gabriella Aguiar (PSD).

Ainda na Região Metropolitana da capital, outros cinco deputados estão concorrendo às prefeituras. Em Maracanaú, Silvana Oliveira (PL) e Lucinildo Frota (PDT) tentam quebrar a hegemonia de Roberto Pessoa (União Brasil).

Em Maranguape, Lucílvio Girão (PSD) é candidato contra o atual prefeito, Átila Câmara (PSB). Emilia Pessoa (PSDB) é candidata a prefeita em Caucaia e Cláudio Pinho (PDT) em São Gonçalo do Amarante.

No Interior, Fernando Santana (PT) é candidato a prefeito em Juazeiro do Norte, Oscar Rodrigues (União Brasil) em Sobral e Simão Pedro (PSB) em Orós.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO