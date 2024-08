Ana Paula diz que não apoiará candidato a prefeito em Fortaleza: "Estou sem opção"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,01.02.2024:Ana Paula, vereadora, durante coletiva no Retorno da Câmara de vereadores.

Após anunciar saída do PSB, a vereadora Enfermeira Ana Paula afirmou nesta quinta-feira, 1º, que não deverá apoiar formalmente nenhum dos pré-candidatos já lançados à Prefeitura de Fortaleza. Ela afirma, no entanto, que irá apoiar candidatura do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), que tenta voltar ao comando do município.

“Em Fortaleza, nenhum dos candidatos corresponde às minhas expectativas Embora não acha legal a neutralidade para uma política…em Fortaleza estou sem opção”, disse a vereadora, que chegou a ser cotada para vice da chapa de Evandro Leitão (PT).

Filiada ao PSB na data limite da janela partidária, Ana Paula anunciou sua desfiliação nesta quinta-feira, 1º. No anúncio, ela apontou falta de "ética" e "compromisso" da sigla com a enfermagem, categoria que a vereadora representa. A parlamentar também alegou ter interesse em tomar decisões "livre de amarras".

Após a saída do PSB, Ana Paula afirma que irá se dedicar a uma série de candidaturas da enfermagem pelo Ceará. “Temos 22 candidatos enfermeiros, que pretendo ajudar na mentoria e coordenação de suas campanhas”, diz. Em Fortaleza, ela irá apoiar a candidatura do marido, o ex-vereador Márcio Cruz (PCdoB).

Em entrevista à coluna, o presidente do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, chegou a afirmar que Ana Paula estaria deixando o partido para apoiar Capitão Wagner (União), o que a parlamentar nega. “Gosto e respeito muito o Capitão. Porém, o alinhamento dele com o Bolsonaro não me permite apoiá-lo. Mas desejo sucesso a ele e aos demais candidatos”.