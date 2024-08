PSB diz que Ana Paula quebrou acordos com a sigla: "Partido é vítima"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,01.02.2024:Ana Paula, vereadora, durante coletiva no Retorno da Câmara de vereadores.

O presidente do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, rebateu nesta quinta-feira, 1º, justificativa da vereadora Enfermeira Ana Paula para deixar a sigla. Em anúncio divulgado pela manhã, a vereadora anunciou que irá deixar a sigla, após apenas quatro meses de filiação, por falta de "ética" e "compromisso" com a categoria da enfermagem.

O presidente do partido, no entanto, rejeita a tese, e afirma que relação com a vereadora já estava ruim há algumas semanas. Segundo ele, Ana Paula teria chegado ao partido com o compromisso de lançar o marido, o ex-vereador Márcio Cruz, como candidato a vereador pela legenda. Pouco tempo depois, no entanto, Cruz teria trocado a sigla pelo PCdoB.

“Lá na federação do PCdoB é mais fácil se eleger, eles projetam uma média de seis mil votos para isso. Com o PSB estava mais difícil, precisando de quase dez mil”, avalia. “Ele ia ser um dos nossos puxadores de voto, então da desfiliação dele repentina, sem diálogo conosco, representou uma quebra de confiança muito grande”, diz Osmar.

Neste sentido, o dirigente destaca que o partido foi inclusive surpreendido com intenção, tornada pública pela própria Ana Paula, de buscar a indicação da vice de Evandro Leitão (PT) pelo PSB. “O marido dela já tinha saído do partido. Então o Eudoro (Santana, presidente do PSB Ceará), disse para ela que havia uma quebra de confiança e que, por isso, essa indicação não seria referenda”, explica.

Para ele, Ana Paula busca apenas uma “desculpa” para sua base eleitoral. “Muitas vezes para fazer uma narrativa a pessoa se diz vítima de perseguição. Que perseguição? O PSB respeita e admira a liderança da vereadora, tanto que ele (Cruz) deixou o partido há meses e nós não levamos isso a público. Só estamos falando porque ela falou (...) o partido foi vítima de uma jogada por interesses pequenos”, rebate.

Filiada ao PSB na data limite da janela partidária, Ana Paula anunciou sua desfiliação nesta quinta-feira, 1º. No anúncio, ela apontou falta de "ética" e "compromisso" da sigla com a enfermagem, categoria que a vereadora representa. A parlamentar também alegou ter interesse em tomar decisões "livre de amarras".

"Hoje eu oficializei a minha desfiliação do PSB. Meu principal motivo é o reconhecimento da enfermagem. Eu só posso permanecer nos quadros de um partido que entenda o valor da minha categoria, da minha profissão e o quanto a minha profissão é impactante nas políticas públicas de saúde", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

A coluna procurou Enfermeira Ana Paula sobre o caso, mas não obteve resposta até o presente momento.