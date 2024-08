André Figueiredo lamenta Lula no palanque de Evandro: "Nenhum respeito com o PDT"

Foto: Thays Maria Salles/O POVO André Figueiredo durante inauguração do Prevmóvel, em Fortaleza

O presidente nacional em exercício do PDT, deputado André Figueiredo, disse “lamentar” presença do presidente Lula (PT) em convenção que lançou, no último sábado, o deputado Evandro Leitão (PT) como candidato à Prefeitura de Fortaleza.

“A gente não pode deixar de, nacionalmente, lamentar essa postura do Lula. Ele tinha falado que ia para a campanha somente onde tivesse confronto direto com adversários, especialmente da ala mais radical bolsonarista”, diz Figueiredo, que já havia se manifestado defendendo que Lula não participasse de atos contra José Sarto (PDT) em Fortaleza.

“Aqui ele foi para um palanque na principal cidade que o PDT administra. Isso evidentemente demonstra que o presidente Lula não tem nenhum respeito para com o PDT”, disse Figueiredo. Atualmente com uma bancada de 18 deputados federais, o PDT é hoje um dos partidos mais fieis à gestão petista no Congresso Nacional.

“Ao mesmo tempo ele comete irregularidades, naquela colocação de que o Evandro ia ser prefeito tendo um presidente amigo, um governador amigo. Ou seja, quem não é amigo ele vai tratar diferentemente? Isso é muito lamentável”, continua o deputado.