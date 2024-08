Girão cobra diligência do Senado sobre tentativa de fuga de presos da CPPL 2

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.03.24 - Na foto: Senador Eduardo Girão em visita ao Grupo O POVO de Comunicação (Fco Fontenele/OPOVO)

O senador Eduardo Girão (Novo) protocolou nesta segunda-feira, 5, requerimento à Comissão de Segurança Pública do Senado cobrando uma diligência externa da Casa em Fortaleza com o objetivo de discutir e obter esclarecimentos sobre a possível fuga de presos da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), em Itaitinga.

No último sábado, circularam informações sobre uma possível fuga de presos na unidade. Na madrugada do domingo, 4, no entanto, o secretário Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária) gravou vídeo afirmando que nenhum preso conseguiu fugir da unidade. Segundo ele, 22 internos participaram da reação, mas voltaram ao presídio.

De lá para cá, no entanto, o Governo do Estado não apresentou mais informações oficiais sobre o caso. Em seu requerimento, Eduardo Girão aponta a existência de uma "guerra de versões" no caso, "que necessitam ser devidamente apuradas”.

“Torna-se imperativo investigar a real extensão e as circunstâncias que possibilitaram o grave ocorrido na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL2) em Itaitinga, bem como discutir a infraestrutura e os protocolos de segurança das unidades prisionais no estado do Ceará”, afirma ainda o senador.