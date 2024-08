UFC e Ministério da Cultura lançam Plano Cultural na próxima terça-feira, 13

Foto: Jr. Panela Reitoria da Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Ministério da Cultura (MinC) lançam na próxima terça-feira, 13, o processo de construção do Plano Cultural da Universidade. O instrumento tem como objetivo institucionalizar as diretrizes e metas da área da Cultura na UFC para os próximos anos.

O lançamento será realizado na Concha Acústica, a partir das 18h, com entrada aberta ao público. O evento contará com programação artística, comandada pela Orquestra Sinfônica da UFC, que apresentará o mais novo concerto temático “Rock Brazuca”, com repertório de sucessos do rock nacional.

A construção do Plano de Cultura da UFC está inserido em uma política do Ministério da Cultura, por meio do projeto Universidades em Movimento, que prevê o financiamento das etapas de elaboração do Plano de Cultura em universidades, iniciando pela UFC.

A solenidade terá a presença do secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, e da diretora de Educação e Formação Artística, Mariangela Andrade, entre outros.

O lema do Plano Cultural da UFC será “Cultura se faz junto!”. A proposta de construção seguirá um modelo participativo, com a realização de 10 seminários temáticos que vão guiar a discussão de uma série de temas base para a política cultural na UFC.

Os seminários ocorrerão em Fortaleza, Sobral, Itapajé, Quixadá, Russas e Crateús, cidades com campi da UFC. Qualquer pessoa, instituição e agentes culturais podem participar da construção.

Entre os temas que serão discutidos nos seminários e grupos de trabalho estão: Memória e Patrimônio Cultural; Cultura e Ciência; Gestões Culturais, Institucionalização e Interiorização; Democratização do Acesso à Cultura; Cultura, Educação e Formação; Coleções e Museus; Cultura e Arte; Direitos Culturais, Autorais, Regulações e Fomento; Comunicação, Difusão e Cultura; e Diversidade Cultural e Transversalidade de Gênero, Sexualidade, Raça e Acessibilidades na Política Cultural.

O cronograma de construção do plano prevê ainda a realização do II Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras, que terá a UFC como sede. Além do retorno do Festival UFC de Cultura, com programação formativa, mesas de debates e programação artística.