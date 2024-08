PL aciona Justiça contra convenção de Evandro com Lula: "Comício"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-08-2024: Convenção de lançamento de Evandro Leitão, candidato a prefeito pelo PT, com presença do presidente Lula, CFO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O PL de Fortaleza protocolou nesta quinta-feira, 8, representação contra Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD) e o presidente Lula (PT) por campanha antecipada para a eleição da Capital. Na ação, o partido questiona convenção que lançou, no último sábado, 3, chapa de Evandro e Gabriella para a Prefeitura de Fortaleza.

Na ação, o PL questiona tanto falas de Lula no evento, que teriam “pedido explícito de votos” ao candidato petista, quanto a própria utilização do Centro de Formação Olímpica (CFO), um equipamento público, para a realização do evento. “A escolha do espaço não foi por coincidência, uma vez que a estratégia de divulgação consistiu em alcançar a maior quantidade de pessoas possível através da presença do Presidente da República”, diz.

“O evento inteiro caracterizou um verdadeiro ato de campanha, permeado por atos e fatos que caracterizam propaganda irregular antecipada, extrapolando os limites permitidos para atividades de pré-campanha”, continua a ação do PL, que destaca ainda “estrutura elaborada” do evento, com sistema de som, iluminação e DJ contratado pelo evento.

O PL também destaca trechos da fala de Lula que conteriam pedidos explícitos de voto a Evandro. “Vocês, e vocês que dizem que me amam, que dizem que gostam muito de mim, vocês têm uma obrigação, uma obrigação, a eleição, ela vai se dar no dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, Evandro, é dia do meu aniversário”, afirma.

“Pau que dá em Chico..”

Na prática, a ação praticamente “espelha” representação semelhante que teve André Fernandes como alvo e gerou multa de R$ 15 mil ao deputado. A decisão, referendada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), contestou evento realizado em maio pelo candidato do PL no estádio Paulo Sarasate com presença de Jair Bolsonaro (PL).

Em ação iniciada a partir de denúncia da bancada do Psol de Fortaleza e que virou representação do Ministério Público do Estado, o PL também foi condenado a retirar do ar todos os vídeos e transmissões ao vivo ligados ao evento. Agora, o partido também faz pedido semelhante ao evento petista com participação de Lula, Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT), entre outros.

A coluna procurou advogados e aliados de Evandro Leitão sobre o caso. A defesa afirma que ainda não foi noticiada sobre a representação. Aliados do deputado, no entanto, destacam que a convenção tem caráter “diferente” de atos como o realizado em maio por Fernandes, sendo voltada para a própria militância e filiados da federação PT-PCdoB-PV. Ou seja, se trataria mais de um produto “interno” da coligação do que um evento público.