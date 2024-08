Bíblia é nosso "manual de vida", diz autor de projeto abraçado por Elmano

Foto: Reprodução/Youtube/Apostolo Luiz Henrique Declaração de Elmano foi feita durante participação em Congresso realizado por deputado pastor

Autor da proposta que prevê a distribuição de bíblias cristãs em escolas da rede estadual do Ceará, o deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) defendeu nesta segunda-feira, 12, a legitimidade do projeto, citando a própria história de vida como justificativa.

“A Bíblia é nosso manual de vida (...) eu sei bem disso, pois foi lendo esse livro que minha vida foi transformada e eu fui resgatado de uma trajetória falida para um caminho de bênçãos sem medidas”, disse o deputado e pastor evangélico, que recentemente teve o projeto “abraçado” pelo governador Elmano de Freitas (PT).

“Agora, através desse projeto que se tornará lei, eu desejo que nossos estudantes também tenham acesso à palavra de Deus, para não caírem no engano do pecado, das drogas, da rebeldia contra os pais, das inimizades, dos caminhos perigosos da criminalidade, dos conflitos de identidade, de insegurança, de depressão”, reforça.

“Com essa iniciativa os nossos alunos vão conhecer os projetos de Deus para eles, que são projetos de paz, de amor, de prosperidade. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para o homem. Quem a ler descobrirá a sua justiça, a sua bondade e fidelidade para com os que o temem”, conclui o deputado.

Bíblia nas escolas

A declaração de Elmano ocorreu durante participação do governador no 3º Congresso Pentecostal do Brasil, evento evangélico que ocorre entre 8 e 12 de agosto e é organizado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, congregação comandada pelo próprio Luiz Henrique e a esposa, a pré-candidata a vereadora de Fortaleza Bispa Vanessa Limpa (Republicanos).

“Eu estava ali do lado do Apóstolo e apareceu a Bíblia nos presídios (em referência a projeto que concede exemplares do livro sagrado em unidades prisionais do Estado). Aí olhei para ele e disse: ‘Apóstolo, a gente tem lei para garantir Bíblia nas nossas escolas?’. Aí ele disse ‘governador, o que posso dizer é que tenho um projeto’”, narra Elmano.

“E estou aqui para dizer para vocês: o projeto será aprovado, as Bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado”, conclui o petista. Video do momento da fala do governador, compartilhado por Luiz Henrique nas redes, dividiu opiniões, recebendo críticas e elogios.