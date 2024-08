Campanha de Evandro mexe estrutura do governo Elmano

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo Vladyson Viana deixa temporariamente a Secretaria do Trabalho para ocupar coordenação financeira da campanha de Evandro Leitão

O governador Elmano de Freitas (PT) exonerou do cargo neste fim de semana o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana (PT). A mudança ocorre para o petista assumir a coordenação financeira da campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Ligado ao deputado José Guimarães (PT) no petismo cearense, Vladyson disputou eleição para vice-prefeito da Capital em 2020, na chapa de Luizianne Lins (PT). No lugar dele, assume interinamente o comando da Secretaria do Trabalho Renan Ridley de Almeida Sousa, ex-secretário especial de Elmano e que assumiu em maio a secretaria executiva da pasta. Ele também tem ligação antiga com grupo de José Guimarães no partido, chegando a ocupar diversas posições no comando da legenda em Fortaleza.

Mudança

Em nota, Vladyson Viana destacou que saída ocorre para "manter a transparência e lisura" no processo eleitoral. Ele agradeceu ao governador e destacou confiança "na importância do projeto do PT" para Fortaleza.

Temporário

A mudança deve ocorrer de maneira temporária, apenas durante o período eleitoral deste ano. No último fim de semana, Guimarães e aliados reforçaram atos da campanha de Evandro Leitão na Capital.

Disputados

Como sempre, agendas de candidatos com lideranças religiosas seguem em alta nas disputas eleitorais de Fortaleza. Nesta segunda-feira, se reúne às 19h com o segmento o candidato do União Brasil, Capitão Wagner.

Adesivaços

O MPCE entrou com nova ação contra a campanha do deputado André Fernandes (PL). Desta vez, o órgão aponta supostas irregularidades no formato de adesivos usados pela propaganda eleitoral do candidato.

Justiça I

Decisões recentes de juízes eleitorais do Ceará já passaram a rejeitar pedidos de liminar envolvendo representações feitas por possível campanha eleitoral representada. Aões ficarão só na análise de mérito.

Justiça II

Os magistrados argumentam que, com o início oficial do período eleitoral, os pedidos, que pedem principalmente a remoção de conteúdos, perderam objeto. Um dos beneficiados foi o ex-vereador Eron Moreira (PSD).

Foto: Reprodução Youtube Vereador Gabriel Biologia (Psol) em participação no podcast Jogo Político, do O POVO

"Vereador de bilhões"

O vereador Gabriel Biologia (Psol) brincou neste fim de semana com notícias apontando que ele teria patrimônio em R$ 183 bilhões. A informação aparecia, por equívoco não relacionado ao vereador, em declaração feita ao TSE.

PIB do Ceará

Ocorre que, ao enviar a declaração incluindo um apartamento de propriedade do pai de Gabriel, atualmente ocupado pelo vereador, a comissão eleitoral do Psol incluiu no texto a data "31.12.20", resultando no valor exorbitante.

Realidade

Na verdade, o parlamentar possui relação de bens bem mais modesta, somando R$ 236,3 mil, incluindo o valor de R$ 181,7 mil, relacionado a ¼ do valor do imóvel do pai do vereador. O erro já foi corrigido junto ao TSE.

Alain Delon

Morreu ontem o ícone do cinema Alain Delon. Fica a recomendação de perfil publicado pelo O POVO ainda em 2022. Da vasta filmografia do francês, a coluna destacaria O Eclipse (1962), de Antonioni. A dinâmica de Delon com Monica Vitti, outra estrela falecida recentemente, continua tendo poucos pares no cinema.

