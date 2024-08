Campanha de Evandro recebe R$ 100 mil e investe em impulsionamento no Facebook

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-08-2024: Carreata com o candidato a Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão do PT na Av Humberto Monte na Bela Vista. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Justiça Eleitoral começou a divulgar nessa quarta-feira, 21, os primeiros dados da prestação de contas das campanhas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A campanha de Evandro Leitão (PT) recebeu R$ 100 mil reais.

A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra que a quantia foi obtida por meio de cinco doadores, entre eles o irmão de Evandro, Wellington Rocha Leitão Filho, que doou R$ 25 mil para financiar a candidatura do familiar.

As demais doações vieram de Bruna Laina Brasileiro Ramos Leitão, no valor de R$ 20 mil, de Felipe França de Lima, com R$ 20 mil, de Judller Lutyan de Sousa Freire, também com R$ 20 mil e de Antônio André Arcanjo Alves Martins, com uma quantia de R$ 15 mil.

Todo o valor recebido em doações pela campanha de Evandro foi investido em impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook. No primeiro turno os candidatos à Prefeitura de Fortaleza podem gastar até R$ 18,3 milhões, que normalmente são provenientes de doações, transferências partidárias e financiamentos coletivos.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO