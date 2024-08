Fundão Eleitoral chega à disputa em Fortaleza

Foto: Adobestock' CAPA - ELEICOES 2024

P DT e PT deram largada ontem nos repasses do Fundo Eleitoral de partidos políticos a candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Em eleição que promete ser das mais "aditivadas" pelo Fundão em todo o Brasil, saíram na frente os candidatos José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) que receberam, juntos R$ 10,8 milhões. Ao todo, foram dois repasses feitos pelas direções nacionais de cada partido, com o candidato do PDT recebendo R$ 7,5 milhões e o candidato do PT recebendo R$ 3,3 milhões. Outros candidatos com promessa de repasses expressivos vindos dos próprios partidos incluem o deputado bolsonarista André Fernandes (PL) e o ex-deputado Capitão Wagner (União), ambos "apostas" grandes para seus partidos nas disputas municipais deste ano.

Comitê

Fim de semana será marcado por nova leva de inaugurações de Comitês Centrais de candidatos em Fortaleza. Neste sábado, será a vez do candidato do PT, Evandro Leitão, que inaugura espaço no Luciano Cavalcante.

E comitivas

O evento vai contar com participação do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas (PT). Espaço fica bem distante do Benfica, tradicional "point" das campanhas petistas na Capital.

Investimento

Eduardo Girão (Novo) se tornou ontem o candidato da eleição deste ano no Brasil que mais financiou até agora a campanha com recursos próprios. Girão já investiu R$ 300 mil do próprio bolso para a candidatura na Capital.

Ranking

No ranking do TSE, o cearense é seguido por Adilson Amadeu (Podemos), que investiu R$ 215 mil na própria campanha para vereador de São Paulo. Girão inaugurou seu comitê em Fortaleza na última quinta.

Evangélicos

Análise "de perto" da pesquisa Datafolha mostra que um dos segmentos onde Capitão Wagner (União) mais oscilou negativamente foi entre evangélicos, de onde saiu de 37% das intenções de voto para 31%.

Flutuações

Sem muita surpresa, quem mais cresceu no segmento foi André Fernandes (PL), que passou de 23% para 25% dentro desta parcela do eleitorado. Uma das apostas do PL é ampliar a força de Fernandes entre o segmento.

Jandaia-verdadeira ou Aratinga jandaya em um abrigo natural no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. A espécie não é mais abundante no Semiárido cearense por causa do tráfico de animais e um decreto estadual que mandou dizimar os bandos no Ceará

Jandaia-verdadeira patrimônio

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) apresentou projeto que reconhece da jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) como Patrimônio Natural do Ceará. A iniciativa visa proteger a espécie, que está em risco de extinção.

Cufa

A Central Única das Favelas (Cufa) realiza hoje uma série de conferências estaduais de favelas de todo o Brasil. A ideia é reunir propostas para serem apresentadas na próxima cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

Evento

No Ceará, o evento acontece às 8h no Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Participam representantes de mais de 20 favelas da Capital e de diversos municípios, incluindo Sobral e Juazeiro do Norte,

Feira das Profissões

Após dez anos de pausa, a popular Feira das Profissões da UFC retorna ao calendário universitário de 17 a 19 de setembro, no Centro de Convivência do Campus do Pici, em Fortaleza. /// Evento é voltado a estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares e já está com inscrições abertas no site da UFC.